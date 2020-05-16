42 gündür görüşmeyen 2 kız arkadaşın özlemi duygulandırdı

Antalya'da korona virüs nedeniyle 42 gündür görüşemeyen 2 kız arkadaşın izin gününde yaşadıkları sevinç duygulandırdı. Kaldırımda koşarak birbirlerine sarılan gençler, yere düşerek birbirlerini öptü, uzun süre sarılmaya devam etti. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Korona virüs salgını nedeniyle 42 gündür sokağa çıkmaları yasak olan gençlerden iki kızın buluşma anı görenleri duygulandırdı. Cuma günü 15-20 yaş gurubuna verilen izin gününde çekildiği belirtilen cep telefonu görüntüsünde, Konyaaltı ilçesindeki bir caddede karşı karşıya gelen 2 kız arkadaş, birbirlerine hızlı bir şekilde koşarak sarıldı, ardından dengelerini kaybedip yere düştü. Düşmelerine rağmen birbirlerine sarılarak öpen gençler, uzun süre özlem giderdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, izleyenleri oldukça duygulandırdı.

Kaynak: İHA