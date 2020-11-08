42. İstanbul Maratonu'nun startı verildi!

Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "altın kategori"de gösterilen İstanbul Maratonu'nun 42. bugün itibariyle başladı. Kornavirüs önlemleri kapsamında halk koşusunun yapılmadığı maratonda ilk kez koşucular tarafından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ise iki kez geçilecek.

Organizasyonda önce patent sonra tekerlekli sandalye yarışının startı verildi. Saat 09.00'da ise elit atletler maratona başladı. Yarışın startını İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Ertem, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Türkiye Atletizm Federasyon başkanı Fatih Çintimar, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur ve Aktif Bank Genel Müdürü Serdar Sümer verdi.

Geçen yıllarda yapılan 15 kilometrelik çipli koşu ile 8 kilometrelik halk koşusu bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri nedeniyle düzenlenmiyor. Bu kategorilerin yerine "Tek başına bizimle koş!" sloganıyla 5, 10 ve 15 kilometrelik sanal koşular yapılıyor.

Maratonda (42 kilometre 195 metre) ise salgına dair tüm etkinlik tedbirleri alınarak, yüksek hijyen standartları ve sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek, 4 bin kişilik kısıtlı kontenjanla parkura çıkıldı.

MARATON KOŞUSU KADEMELİ OLARAK BAŞLADI

Maratonun startı, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında kademeli olarak verildi. Temizlik ve hijyene dikkat edilen startta sporcular sosyal mesafeye uyarak sıralandı. Birbiri arasında yaklaşık 1,5 metre mesafe bırakan sporcular, dörderli sıralar halinde beşer saniye aralıklarla yarışa başladı.

Böylece alanda, start anında ve parkurda yığılmaların önüne geçildi. Önlemler kapsamında sporcular, ısınma, hazırlık ve parkura giriş aşamaları da dahil olmak üzere yarış start alana kadar maskelerini takmaya devam etti.



15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ İKİ KEZ GEÇİLECEK

42. İstanbul Maratonu'nda koronavirüs önlemleri kapsamında parkur değişikliğine gidilirken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü organizasyon tarihinde ilk kez 2 kere geçilecek.

Koronavirüs salgını nedeniyle sporcuların sosyal mesafeyi koruyabilmesi ve aralıklarla start alanına alınabilmesi için ihtiyaç duyulan alanı sağladığı için start bu yıl Yenikapı'dan verildi. Sporcular, maratonun tarihinde ilk kez Avrupa'dan Asya'ya koşuyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerek Altunizade'den dönecek atletler, ikinci kez köprüyü geride bırakarak yarışı Yenikapı'da tamamlayacak.



UĞRANMADIK YER KALMAYACAK

Yenikapı'da başlayan yarış, Kumkapı, Çatladıkapı, Sirkeci, Galata Köprüsü, Karaköy, Salı Pazarı, Dolmabahçe ve Beşiktaş'a kadar düz ve denize sıfır noktasına yakın seyredecek.

Barbaros Bulvarı üzerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ulaşarak Asya'ya geçecek atletler, köprüyü geçer geçmez Altunizade kavşağına ilerleyecek.

Altunizade köprüsünden "U dönüşü" yaptıktan sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden ikinci kez geçecek atletler, Beşiktaş sapağı, Barbaros Bulvarı Beşiktaş İskelesi'ne kadar gelen parkuru Dolmabahçe, Fındıklı, Salı Pazarı, Karaköy, Galata Köprüsü güzergahını Unkapanı istikametine dönüş, Cibali, Fener, Balat’a kadar takip edecek ve buradan dönecek. Parkurun Altunizade'den sonraki ikinci uç noktası olan Balat'tan ters istikamette koşulacak yarış, sahil yolunu takip ederek Fener, Unkapanı, Sirkeci, Kumkapı'yı geçerek başladığı yer olan Yenikapı'da son bulacak.

MARATON SONUNDA TÜRKİYE ŞAMPİYONU BELLİ OLACAK

İstanbul Maratonu'nda birinci olan sporcular Türkiye şampiyonu sayılacak.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, bu yılki yarışın aynı zamanda Türk sporcular için maratonda Türkiye şampiyonluğu anlamına geldiği bildirildi.

13 ERKEK VE 11 KADIN ELİT ATLET KOŞACAK

N Kolay 42. İstanbul Maratonu'nda bu yıl 3'ü Türk, 10'u yabancı olmak üzere 13 erkek, 2'si Türk 9'u yabancı olmak üzere 11 kadın elit atlet koşacak.

İstanbul Maratonu'nda mücadele edecek elit atletler şöyle:

Erkekler: Yavuz Ağralı, Üzeyir Söylemez, Halil Yaşin (Türkiye), Felix Kimutai, Cosmas Birech, Jairus Kipchoge Birech, Edwin Cheruiyot Soi, Benard Cheruiyot Sang (Kenya), Zewudu Hailu Bekele, Abdisa Teshome Duber, Getaye Fisseha Gelaw, Tsegaye Getachew, Fetene Alemu Regasa (Etiyopya)

Kadınlar: Tubay Erdal, Meryem Kılınç Gündoğdu (Türkiye), Vivian Kiplagat, Angela Tanui, Diana Chemtai Kipyogei (Kenya), Tigist Memuye, Hiwot Gebrekidan, Ftaw Zeray Bezabh, Meseret Gezahegn Merine, Yeshi Kalayu Chekole (Etiyopya), Nazret Weldu (Eritre).

ÖDÜLLER NASIL DAĞITILACAK

İstanbul Maratonu'nda erkekler ve kadınlar kategorilerinde ilk 5'e giren sporculara ödül dağıtılacak.

Birincilerin 50'şer bin lira para alacağı maratonda ikincilere 35'er bin, üçüncülere 20'şer bin, dördüncülere 15'er bin, beşincilere ise 12'şer bin lira para ödülü verilecek.

Tekerlekli sandalye yarışında dereceye giren erkek ve kadın sporcularda ise birinciler 15'er bin, ikinciler 10'ar bin üçücüler ise 7 bin 500'er lira alacak.

Türkler master atletler tasnifinde ise 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59 ve 60-65 yaş kategorilerinde para ödülü verilecek. Yaş kategorilerinde erkekler ve kadınlarda birinciler bin 300'er, ikinciler biner ve üçüncüler ise 650'şer lira ödülle buluşacak.

TÜRK SPORCULARINA N KOLAY'DAN ÖZEL ÖDÜL VERİLECEK

Organizasyonun sponsoru N Kolay da Türk sporculara özel ödül verecek.

Maraton Türk tasnifinde ilk 3 kadın ve ilk 3 erkek sporcuya derecesine göre 30'ar bin, 15'er bin ve 5'er bin lira para dağıtılacak.

GÜVENLİ ALAN UYGULAMASI İLK KEZ HAYATA GEÇİRİLECEK

Güvenli alan uygulaması, salgın önlemleri kapsamında ilk kez hayata geçirilecek.

Sporcular, etkinlik alanına asılacak karekodları kullanarak giriş yapabilecek. Tüm salgın önlemlerinin yanı sıra bu uygulamalar ile şeffaflık sağlanacak, hem sporcuların hem de görevlilerin koronavirüs ile olan ilişkisi herkes tarafından bilinebilecek.

Akıllı telefonunda "Hayat Eve Sığar" uygulaması bulunan herkes güvenli alan uygulamasını kullanabilecek.