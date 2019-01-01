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44 göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 44 düzensiz göçmen, Güneş Adası açıklarında lastik botta motorları arıza yapınca Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

44 göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 44 düzensiz göçmen, Güneş Adası açıklarında lastik botta motorları arıza yapınca Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, düzensiz göçmenlerin bulunduğu şişme bot Güneş Adası açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Lastik botta göçmenlerin 158 Sahil Güvenlik ihbar hattını arayarak yardım istemesi üzerine bölgede devriye gezen Ayvalık Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı unsurları bölgeye yönlendirildi. Sahil Güvenlik tarafından 18 erkek, 8 kadın ve 18 çocuktan oluşan Afganistan uyruklu 44 düzensiz göçmen, bota alınarak kurtarıldı.

Göçmenler, Sahil Güvenlik Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

44 göçmen kurtarıldı

44 göçmen kurtarıldı

Kaynak: İHA

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