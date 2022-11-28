45 gün ara vermişti! Arka Sokaklar dizisi başka kanala mı geçiyor! Gerçek ortaya çıktı

Başrollerinde Zafer Ergin (Rıza Baba), Özgür Ozan (Hüsnü), İlker İnanoğlu'nun (Engin) yer aldığı Arka Sokaklar dizisi devam ediyor.

Yaklaşık 17 sezondur aralıksız devam eden dizi hakkında geçtiğimiz günlerde beklenmedik bir gelişme yaşanmıştı. Dizinin yapımcısı Türker İnanoğlu'nun sağlık sorunları nedeniyle çekimlere ara verilmişti.

45 GÜN ARA VERDİ

Erler Film'den karara ilişkin yapılan açıklamada, “Kanal D’de 638 bölümdür 17 yıldır aralıksız yayınlanan Arka Sokaklar dizisi yapımcısı Türker İnanoğlu’nun rahatsızlığı nedeniyle 45 gün yayınına ara vermiştir. En kısa zamanda ekranlara dönecektir Kamuoyuna duyurulur” ifadeleri kullanılmıştı.

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KANAL DEĞİŞECEK Mİ?

Bu gelişme sonrası çarpıcı bir iddia atıldı. Dizinin Kanal D yerine ATV'de yayınlanacağı öne sürüldü. TV100'den Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre söz konusu iddia Kanal D ve ATV kaynakları tarafından yalanlandı.