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  3. 45 günde tamamlanan Aydos Orman Caddesi hizmete açıldı!

45 günde tamamlanan Aydos Orman Caddesi hizmete açıldı!

Pendik Belediyesinin yoğun gayretleriyle 45 günde tamamlanan Aydos Orman Caddesi hizmete girdi. Açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Ahmet Cin: “1,5 km’lik bir yol; ama üç ilçeyi bağlayan kritik bir öneme sahip yol. İki aracın zor geçtiği bu yolu duble yol haline getirdik. Hayırlı olsun.” dedi ve yolu ilk kez aracıyla test etti.

45 günde tamamlanan Aydos Orman Caddesi hizmete açıldı!

Pendik Belediyesi tarafından hizmete hazır hale getirilen Aydos Orman Caddesi için açılış töreni düzenlendi.

Açılışa AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya, Pendik Kaymakamı Hülya Kaya, AK Parti İlBaşkanı Osman Nuri Kabaktepe, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Ahmet Cin, Aydos Orman Yolu’nu genişletmenin bir zorunluluk olduğunu vurgulayarak “1,5 km’lik bir yol; ama 3 ilçeyi bağlantısını sağlayan kritik bir öneme sahip. İki aracın zor geçtiği bu yolu duble yol haline getirdik. Bu yolun güvenlik ve yangın anlamında da Aydos Ormanı’na hizmeti olacak.” dedi.

YANGIN TEHLİKESİNE DİKKAT ÇEKTİ

Açılış törenine katılan AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya, genişletilen Aydos Orman Caddesi’nin acil durumlar açısından da büyük öneme sahip olduğunu belirtti. Son yıllarda artan orman yangınlarına değinen Erol Kaya: “Çok yangın yaşadık. Aydos bizim ciğerimiz. Bir yangın durumunda buraya ciddi müdahalede bulunmak lazım.” dedi. AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Belediye Başkanı Ahmet Cin’e teşekkür ederek “Böyle bir yolu kısa sürede bitirdiğiniz için teşekkür ederiz. 1,5 km’lik bu yol kazasız olsun, güzellikleri birbirine kavuştursun.” dileğinde bulundu.

KAZA RİSKİ EN AZA İNDİRİLDİ

Dar bir yol olması sebebiyle sık sık kazaların yaşandığı Aydos Orman Caddesi yol genişletme çalışması sonrası 8 metrelik genişliğe sahip oldu. Çift şerit gidiş geliş trafik düzenine sahip caddede hız kesicilerin de konulmasıyla kaza riski en aza indirildi.

45 günde tamamlanan Aydos Orman Caddesi hizmete açıldı!45 günde tamamlanan Aydos Orman Caddesi hizmete açıldı!45 günde tamamlanan Aydos Orman Caddesi hizmete açıldı!

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