46/2-g Trafik Cezası Nedir? 46/2-g Trafik Cezası 2022 Ne Kadar?

46/2-g trafik ceza kodu nedir? diye bir araştırma içerisindeyseniz muhtemelen bu cezayla karşı karşıyasınız. Bölge Gündem Haber Editörü Rukiye Karapunar, 46/2-g trafik ceza kodunu ve 46/2-g madde trafik cezası 2022 ne kadar? sorularının cevaplarını sizler için araştırdı.

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46/2-g Trafik Cezası Nedir? 46/2-g Trafik Cezası 2022 Ne Kadar?

Trafikte kural ihlali durumun da trafik cezası yememiz kaçınılmaz bir durumdur. Cezalar ne kadar canımızı sıksa da bu cezaların sebebi trafik kazalarını önlemek, trafik akışı ile düzenini hızlı ve güvenli bir şekilde sağlamak amacıyla uygulanmaktadır.

Bu kapsamda sizde bir trafik cezası yediyseniz elbette 46/2-g trafik ceza kodu nedir? diye merak ediyorsunuzdur. Peki nedir bu 46/2-g madde trafik cezası, 46/2-g madde trafik cezası 2022 ne kadar? Tüm detayları sizler için bu makalede aktaracağız.

46/2-g Trafik Ceza Kodu Nedir?

2022 yılı trafik ceza rehberinde yer alan bilgilere göre 46/2-g ceza kodu Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri, şeklinde açıklanmıştır.

46/2-g Madde Trafik Cezası 2022 Ne Kadar?

2022 yılı için 46/2-g madde trafik cezası bedeli 1823 Türk Lirası olarak uygulanmaktadır. Bu rakam her yıl enflasyon oranları gözetilerek zam yapılır.Trafik cezalarında önemli olan bir diğer detay ise erken ödeme indirimidir. Trafik cezalarınızı tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde ödemeniz halinde yüzde 25 indirim uygulanır.

1823 TL Yüzde 25 indirim ne kadar yapar?

Cezanızın üzerinden 15 gün geçmediyse ve erken ödeme yapmaya karar verdiyseniz 1823TL’lik rakam yüzde 25 indirim ile 1367,25 Türk Lirasına düşmektedir.

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Trafik Cezası Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Trafik ceza sorgulamalarınızı belli periyotlarla yapmanızda fayda vardır. Bu trafik cezaları size resmi olarak tebliğ edilme kuralı olsa bile bazı durumlarda sorunlar yaşanabilmektedir. Bu durumda trafik cezalarından haberiniz olmayabilir ve trafik cezanıza faiz uygulanabilmektedir.

Trafik cezası sorgulama işlemini e-Devlet giriş yaptıktan hemen sonra sayfanın üzerinden yer alan arama çubuğuna “plakaya yazılan ceza sorgulama” şeklinde bir arama yaparak ulaşabilirsiniz. Yine aşağıdaki urle tıklayarak kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

E-DEVLET TRAFİK CEZASI SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

GİB TRAFİK CEZASI SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

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Trafik Cezaları Nereye Ödenir?

Trafik cezalarınızı anlaşmalı banka şubeleri, PTT Şubeleri, mobil bankacılık uygulamalarından, internet bankacılık şubelerinden, e-Devlet üzerinden veya  İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden trafik cezası ödeme işlemini yapabilirsiniz.

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