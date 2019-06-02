Deprem mi oldu? Son depremler neler?

Sakarya Hendek'te 4,7 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, İstanbul'dan da hissedildi...

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak duyurdu.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi de (USGS), depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı.

HENDEK BELEDİYE BAŞKANI’NDAN AÇIKLAMA

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu “Bize ulaşan herhangi bir ihbar ve hasar bilgisi yok. Maalesef bir korku yaşadık hep beraber. İnşallah devamı gelmez” dedi.

Ayrıntılar geliyor...

SON DEPREMLER NELER?

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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