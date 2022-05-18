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47 düzensiz göçmen yakalandı! Gizli bölmeler ele verdi!

Van'ın Erciş ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan 2 yolcu otobüsünün gizli bölmelerinde yapılan aramada 47 düzensiz göçmenin yakalandığı öğrenildi.

47 düzensiz göçmen yakalandı! Gizli bölmeler ele verdi!

Alınan bilgiye göre, Erciş Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" ile mücadele çalışmaları kapsamında Hamuryen Kavşağı'nda şüphe üzerine 34 FEH 614 ve 34 ELR 101 plakalı şehirlerarası yolcu otobüslerini durdurdu.

47 düzensiz göçmen yakalandı! Gizli bölmeler ele verdi!

HAVASIZLIKTAN BİTKİN DÜŞTÜLER

Her 2 otobüste yapılan aramada koltuk sayısının az olduğu fark edildi. Bunun üzerine ekipler, otobüslerde yaptığı detaylı aramada arka koltukların olduğu yerde gizli bölmeleri buldu.

47 düzensiz göçmen yakalandı! Gizli bölmeler ele verdi!

Koltukların sökülmesinden sonra yapılan aramada, gizli bölmelere saklanan 2'si havasızlıktan bitkin düşmüş 47 düzensiz göçmen yakalandı. Otobüs sürücüleri M.M.T, R.T. ve T.C. gözaltına alındı. Polislerin su ve yiyecek verdiği düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Van Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

47 düzensiz göçmen yakalandı! Gizli bölmeler ele verdi!

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