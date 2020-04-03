Deprem mi oldu? Son deprem neler? Hatay depremi

AFAD, saat 21.15'te Hatay'ın Yayladağı ilçesinin açıklarında 4.7 şiddetinde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Meydana gelen depremin derinliği 19.77 km olarak açıklandı.

SON DEPREMLER NELER?

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

SON DEPREMLERİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ