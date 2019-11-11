470 bin enerji çalışanının özel haftası başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in 6 Ekim'de Antalya'da müjdesini verdiği ve bundan sonra her yıl kasım ayının ikinci haftası kutlanacak olan "Enerji Çalışanları Haftası" başladı.

Özelleştirme ile birlikte ülke genelinde 21 dağıtım şirketi faaliyet göstermeye başlarken Dicle Elektrik Haziran 2013'ten bu yana Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerine dağıtım hizmeti vermeye başladı. Enerji Çalışanları Haftası, ülke genelindeki 470 bin çalışan gibi Dicle Elektrik bünyesinde görevli 6 binin üzerindeki çalışan tarafından da kutlanıyor.

Hafta nedeniyle video hazırlandı

470 bini aşkın sektör çalışanının özel haftası nedeniyle Enerji İletişim Grubu da (EİG) sektör çalışanlarının yaptıkları işin değerini ortaya koyan bir video hazırladı. Enerjinin tüm sektörlerinde yer alan şirketlerin sosyal medya hesapları üzerinden sensizolmaz ve enerjinizicinvariz hashtagleri ile paylaşılan videoda "sizin için çalışıyoruz" teması işlendi.

470 bini aşkın enerji çalışanı var

Riskli ve uzmanlık isteyen bir alan olan enerjide, akaryakıt sektöründe 250 bin, elektrik üretim, dağıtım ve perakendede 80 bin, doğalgazda 10 bin, LPG'de 50 bin ve kamuda 80 bin olmak üzere yaklaşık 470 binin üzerinde çalışan bulunuyor. Böylesine büyük bir kitleyi kapsayan "Enerji Çalışanları Haftası" ile çalışanların emeklerinin ve başarılarının yanı sıra sanayiden turizme, hizmet sektöründen hane halkına kadar tüm alanlarda vazgeçilmez olan enerji sektörünün önemine dikkat çekilmesi amaçlanıyor.

11-18 Kasım Enerji Çalışanları Haftası

Enerji çalışanlarına yönelik söz konusu haftanın düzenlemesinde geçtiğimiz yıl çalışmalarına başlayan EİG imzası bulunuyor. Başta medya mensuplarının ve tüm kamuoyunun doğru bilgiye ve kaynağa ulaşmasında, tüketicinin bilinçlendirilmesinde köprü görevi gören enerji sektöründeki iletişimciler tarafından oluşturulan EİG'in önerisiyle Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Fatih Dönmez, yüzbinlerce kişiyi yakından ilgilendiren "Enerji Çalışanları Haftası'nın her yıl kasım ayının ikinci haftasında kutlanacağı duyurdu. Bu yıl ilk olarak 11-18 Kasım tarihleri arasında Enerji Çalışanları Haftası'nın kutlanmasına başlandı.

Enerji sektöründe iletişim ve eğitim alalında faaliyet gösteren kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılımı ile 2018 yılında kurulan EİG tüzel kişiliğe sahip olmayan tamamen gönüllülük esasına dayalı bir işbirliği platformu. Enerji sektörünün itibarını tam paydaşları nezdinde olumlu yönde geliştirmeyi, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini ve tüketicinin bilinçlendirilmesine katkıda bulunmayı, üyelerinin mesleki ve teknik yönden gelişimine destek olmayı hedefleyen EİG'in değerleri "gönüllülük, ortak akıl, fedakarlık ve şeffaflık" olarak belirlendi. EİG bünyesinde sektör ve çalışanlara yönelik proje ve öneriler hazırlamak üzere oluşturulan çalışma grupları da bulunuyor.

Kaynak: İHA