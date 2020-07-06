48 yaşına basan Ata Demirer'Den doğum günü videosu

48 yaşına basan ünlü komedyen Ata Demirer yeni yaşını sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile kutladı. Demirer'in eğlenceli paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

"SIFIR YAŞIMA MEKTUP"

Ata Demirer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni yaşını kutladı. Demirer 48. yaş gününde eğlenceli bir paylaşımda bulunarak sevenlerini güldürdü.

ESKİ SEVGİLİSİ KENDİSİNDEN 22 YAŞ KÜÇÜKTÜ

Ata Demirer (46) kısa bir süre önce kendisinden 22 yaş küçük Aslı Turanlı (24) ile 3 hafta aşk yaşamıştı.

Aslı Turanlı, Ata Demirer’e olan aşkını Instagram’da şöyle dile getirmişti:

"Bir bardak demli çay gibisin."