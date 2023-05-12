4A 4B 4C emeklisine faizsiz ihtiyaç kredisi! O bankalar el sıkıştı: Bu miktara kadar faiz yok!

SGK emeklilerine PTT ve Ziraat Bankası'ndan 7 maaş faizsiz ihtiyaç kredisi imkanı sunuldu. Seçimlere 3 gün kala daha önceden de gündeme sık sık gelen kamu bankalarından kredi haberleri sunuldu. İşte, faizsiz kredi için tüm detaylar...

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4A 4B 4C emeklisine faizsiz ihtiyaç kredisi! O bankalar el sıkıştı: Bu miktara kadar faiz yok!

2016 yılıyla beraber gündeme gelen 7 maaş faizsiz kredi ve 3 maaş avans kredi için yeni kulisler yapılırken 2023 genel seçimleri öncesinde de geri sayım yapılırken anketlerde AKP oy düşüşü yaşanırken ekonomi destek paketleri devreye girdi. Bununa beraber Ziraat Bankası ve PTT üzerinden EYT'lilere özel kredi sunuldu. Emeklilere faizsiz kredi haberleri gündeme düşerken ülke genelinde son dönemlerde emekliler tarafından maaş promosyon araştırmalarıyla en yüksek tutar 8.500 TL olarak belirlendi.

Ekonomik anlamda yüksek enflasyon rakamları etkilenirken emekliler için hükümetin özel çalışmalarının olduğu ve ilk olarak da 2016 yılında gündeme taşınan 3 maaş avans ve 7 maaşa varan faizsiz kredi çalışmaları başladı.

emeklilere zam

EMEKLİLERE SIFIR FAİZ KREDİ

Emekli bütçelerini rahatlatacak olan kampanyayla emekli aylıklarının 10 katına kadar sıfır faizli ihtiyaç kredisi sunuldu. Krediler aylık taksit ödemelerinin emekli maaşı alınan banka üzeriden otomatik kesinti olurken özel bankalar ile hükümet arasında anlaşmalar sağlandı. Emeklilere sunulan faizsiz kredi haberi verilirken seçimden sonra yeni karar alınması tahminler arasında. 

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