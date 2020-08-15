4'ü çocuk 5 kişinin öldüğü yangının sebebi belli oldu

Olay, Çorum'da ilçeye bağlı Yatukcu Mahallesi'nde, Ömer Çetin'e ait tek katlı ahşap evin kümesinin bir anda alev almasıyla gerçekleşti. 4'ü çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 evin de kullanılamaz hale geldiği yangının sebebi, tavuk kümesinde pürmüz yakılması olarak belirlendi.

DEDE, TORUNLARIYLA BİRLİKTE ÖLÜ BULUNDU

Önceki gün saat 15.00 sıralarında çıkan yangında alevlerini kümesin bitişiğindeki iki eve sıçramasıyla çevre sakinleri durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, kümeste başlayarak 3 haneyi etkisi altına alan yangını 7 adet itfaiye aracıyla yapılan müdahale sonucu güçlükle söndürebildi. Yangının kontrol altına alınmasının ardından içeri giren itfaiye görevlileri, Ömer Çetin, Elif Naz Çetin, Ela Çetin, Yusuf İçuz ve Elif İçuz'un cansız bedenlerine ulaştı. Soğutma çalışmalarının ardından Bayat Belediyesi tarafından iş makineleriyle yangının enkazı kaldırıldı. Olay esnasında yaşamını yitiren Ömer Çetin ile torunları 11 yaşındaki Elif Naz ve 6 yaşındaki Ela Çetin'in cenazeleri Çorum'da, Yusuf ve Elif İçuz'un cenazeleri ise Balıkesir'de defnedildi.

BAYAT İLÇE BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Yapılan inceleme sonucu yangının nedeni evin bahçe kısmındaki tavuk kümesinde yakılan pürmüz olarak açıklandı. Yangının çıkış nedenini bizzat kendisi söyleyen ve konuya ilişkin açıklama yapan Bayat İlçe Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, açıklamasında, "İtfaiyenin tutmuş olduğu raporlara göre yangın evin hemen yan tarafında bulunan kümeste başlıyor. Kümeste pürmüz temizliği için yakılan ateşin sıçraması sonucu böyle bir olay yaşanıyor. Tesadüf olarak yol yıkama çalışması yapan arkadaşlar oradalar ve yangını görür görmez saat 15.00 sıralarında ilk müdahaleyi yapıyorlar. Ne yazık ki çok acı bir olay, Allah bir daha böyle olaylarla karşılaştırmasın. Hepimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLAR BİRBİRİNE SARILMIŞ HALDE BULUNDU

Yangının enkazının kaldırılmasının ardından cansız bedenlerine ulaşılan Elif İçuz ve Ela Çetin, birbirlerine sarılı halde bulundu. Son anlarında korkudan birbirlerine sarılan çocuklar hakkında alınan bu son bilgi, yürekleri dağladı. Kardeş olan Yusuf ve Ela İçuz'un Bayat Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire anneleri Fatma İçuz tarafından, işe gittiğinde komşuları olan Çetin ailesine emanet edildiği ortaya çıktı.