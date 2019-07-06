4x100m Mix Bayrak Yüzme Milli Takımı'ndan bronz madalya Rusya'nın Kazan kentinde devam eden Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 4x100m Mix Bayrak Milli Takımı tarihinde ilk defa Avrupa 3'üncüsü oldu.

A+ A-

Rusya'nın Kazan kentinde devam eden Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 4x100m Mix Bayrak Milli Takımı tarihinde ilk defa Avrupa 3'üncüsü oldu. Mert Ali Satır, Demirkan Demir, Aleyna Özkan ve Gizem Güvenç'den oluşan 4x100m Mix Bayrak Milli Takımı, 3.52.35 derecesi ile bronz madalya kazandı. (FOTOĞRAFLI) DHA



