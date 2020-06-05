Deprem mi oldu? Son deprem neler? Malatya depremi

AFAD, Malatya'ın Pütürge ilçesinde saat 21:06'da 5 şiddetinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Deprem, Malatya dışında çevre illerde de hissedildi.

Yaşanan depremin derinliği 7.00 km olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada ise Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğü 5.3, derinliği ise 4.6 km olarak açıklandı.

AFAD'ın paylaşımı:

Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı:

Deprem nedeniyle kendilerini dışarı atan vatandaşlar korktuklarını ifade etti. Vatandaşların bir süre park gibi açık alanlarda bekledikleri görüldü.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen deprem, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Elazığ gibi civar şehirlerden de hissedildi.

Malatya depremi sonrası ilk fotoğraflar!

MALATYA BELEDİYE BAŞKANI SELAHATTİN GÜRKAN VE VALİ AYDIN BARUŞ'TAN DEPREME İLİŞKİN AÇIKLAMA

Malatya Belediye Başkanı Selahattin Gürkan bir televizyon kanalına depreme ilişkin açıklamada bulundu.

Gürkan, "Şimdiye kadar olumsuz bir durum yok." dedi.

Malatya Valisi Aydın Baruş ise Pütürge ilçesindeki depreme ilişkin şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk haberi almadıklarını, araştırmaların sürdüğünü belirtti.

SON DEPREMLER NELER?

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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