5 AB ülkesi Open Arms sığınmacılarını paylaşacak

Avrupa Birliği Sözcüsü Tove Ernst, haftalardır İtalya açıklarında bekledikten sonra dün akşam Lampedusa'ya ayak basan Open Arms gemisi sığınmacılarının 5 AB ülkesine dağıtılacağını duyurdu.

Open Arms yardım teknesi tarafından Libya'dan kurtarılan 107 Afrika kökenli sığınmacı, İtalya'nın Lampedusa Limanı açıklarındaki 19 günlük bekleyişin ardından dün akşam İtalya'ya ayak basmıştı. Yaklaşık 3 haftadır Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında tartışmalara sebep olan 107 kayıt dışı göçmen hakkında açıklama yapan AB sözcüsü Ernst, sığınmacıların 5 ülkeye dağıtılacağını duyurdu. Brüksel'de basına demeç veren Ernst'in söz konusu 107 sığınmacının İspanya, İtalya, Almanya, Fransa ve Portekiz tarafından kabul edileceği açıklaması Madrid ve Lizbon'daki yetkililer tarafından da doğrulandı.

Afrika'dan Avrupa'ya göçmen akınının devam ettiğinin altını çizen AB sözcüsü Ernst, Malta Adası açıklarında bekleyişine devam eden Norveç bayraklı insani yardım gemisi Ocean Viking'in taşıdığı 356 sığınmacıyı da kabul edecek devletler için arayış içerisinde olduklarını açıkladı.

Tove Ernst, ev sahibi olacak ülkelerin sığınmacıların kayıt ve transfer işlemleri öncesinde gerekli kontrolleri yapacağını ve dolayısıyla söz konusu 107 kişinin Lampedusa'nın ayrılmasının biraz zaman alabileceğini belirtti. AB sözcüsü, "Komisyon, yasal prosedürlerin mümkün olan en hızlı şekilde halledilebilmesine destek olmak ve yardım etmek için elinden geleni yapacak" dedi.

AB üyeleri 2015 yılında Akdeniz'deki göçmen akınında yaşanan ani artış sonrasında mülteci krizinin nasıl ele alınacağına dair günümüzde dahi devam eden ve birliğin bütünlüğünü tehdit eden bir anlaşmazlığa düşmeye başladılar. Ekim sonunda AB üye devletlerinin liderlerinin buluşacağı toplantıda, mülteci krizinin yeniden gündeme getirilmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA