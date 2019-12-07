5.Abdülhamit Han’ı anlamak konulu kompozisyon yarışması

Birlik Vakfı Antalya Şubesi ve Antalya İl Milli eğitim Müdürlüğü işbirliğinde liseler arası "Abdülhamit Han'ı Anlamak" konulu kompozisyon yarışmasının beşincisi düzenlenecek.

Birlik Vakfı Antalya Şubesi Şube Başkanı Av. Bekir Asri, "Bugün dünya sahnesinde sahip olduğumuz güçlü duruşumuz geçmişimizden taşıdığımız değerlerimizin yolunda gerçekleşmiştir. Yetişen gençlerimizin popüler kültürün dayatmalarında kendi kimliklerinden uzaklaşmaları, örf-adet ve milli değerlerimizden uzaklaşmaları tehlikesini beraberinde getirmektedir. Bu sebeple en önemli görevimiz tarihimize hatta dünya tarihine yön vermiş, ilham olmuş tarihi kişiliklerimizi tanıtmak, kendi kimliklerine sahip çıkmalarını sağlamak sağlam temeller üzerine inşa edilecek bir gelecek için atılan önemli bir adım olacaktır. Bu amaçla tahtta kaldığı 33 yıl ve hayatı boyunca milletinin refah ve huzuru için çalışan, tarihin adını altın harflerle yazdığı "Ulu Hakan Abdülhamit Han'ı anmak ve anlamak büyük önem taşımaktadır. Birlik Vakfı olarak biz de Büyük Sultanı gençlerimize anlatmak için düzenlediğimiz kompozisyon yarışmamızın bu yıl beşincisini hazırladık." dedi.

Yarışmaya katılacakların, kompozisyonları ve katılımcı formlarını en geç 10 Ocak 2020 tarihine kadar okul müdürlükleri ile Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne göndermeleri gerektiği bildirildi. Ödül töreninde ilk üçe giren öğrencilere tam, yarım ve çeyrek altın, dereceye giren ilk on öğrenciye de kurul özel ödülü verileceği bildirildi.

Kaynak: İHA