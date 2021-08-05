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5 Ağustos 2021 Perşembe ATV yayın akışı |Yabancı Sinema: Kral Olacak Çocuk TV'de ilk kez ATV'de !

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan ATV'nin yayın akışını sizler için derledik. Kahvaltı Haberleri ile güne başlayan ATV 'de hemen ardından Bir Zamanlar Çukurova dizisi yayınlanacak. Akşam ise milyonların heyecanla izlediği sinema filmi Karal Olacak Çocuk TV'de ilk kez ATV ekranlarında yer alacak. İşte 5 Ağustos 2021 Perşembe ATV yayın akışı...

5 Ağustos 2021 Perşembe ATV yayın akışı |Yabancı Sinema: Kral Olacak Çocuk TV'de ilk kez ATV'de !

ATV'de 5 Ağustos 2021 Perşembe tarihinde yayınlanacak dizi ve programlar merak ediliyor. Saat 08:00'de Kahvaltı Haberleri ile günün nabzı tutulurken ardından 14:00'te yerli sinema Senin Hikayen ekranlarda olacak. Akşam kuşağında ise saat 20:00'de yabancı sinema filmi Kral Olacak Çocuk  izleyici ile buluşacak.

5 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Benim Adım Feridun

16:15 Bir Zamanlar Çukuruova

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Fındıkkıran ve Dört Diyar- Yabancı Sinema

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