5 Ağustos 2021 Perşembe ATV yayın akışı |Yabancı Sinema: Kral Olacak Çocuk TV'de ilk kez ATV'de ! Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan ATV'nin yayın akışını sizler için derledik. Kahvaltı Haberleri ile güne başlayan ATV 'de hemen ardından Bir Zamanlar Çukurova dizisi yayınlanacak. Akşam ise milyonların heyecanla izlediği sinema filmi Karal Olacak Çocuk TV'de ilk kez ATV ekranlarında yer alacak. İşte 5 Ağustos 2021 Perşembe ATV yayın akışı...

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ATV'de 5 Ağustos 2021 Perşembe tarihinde yayınlanacak dizi ve programlar merak ediliyor. Saat 08:00'de Kahvaltı Haberleri ile günün nabzı tutulurken ardından 14:00'te yerli sinema Senin Hikayen ekranlarda olacak. Akşam kuşağında ise saat 20:00'de yabancı sinema filmi Kral Olacak Çocuk izleyici ile buluşacak. 5 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE ATV YAYIN AKIŞI 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Kardeşlerim 13:00 ATV Gün Ortası 14:00 Benim Adım Feridun 16:15 Bir Zamanlar Çukuruova 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Fındıkkıran ve Dört Diyar- Yabancı Sinema