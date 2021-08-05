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5 Ağustos 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı |Keyifle izleyeceğiniz yerli sinema filmi Pek Yakında Kanal D'de

Merak edenler için 5 Ağustos 2021 Perşembe Kanal D yayın akışına haberimizde yer verdik. 09:00'da Neler Oluyor Hayatta? programı ekranda olurken 13:00 'da Magazin D Yaz programı yayınlanıyor. Akşam ise sizi ve ailenizi ekrana kilitleyecek sinema filmi "Pek Yakında" ekranlara gelecek...

5 Ağustos 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı |Keyifle izleyeceğiniz yerli sinema filmi Pek Yakında Kanal D'de

Kanal D yayın akışını merak edenler yayınlanacak dizi ve programları haberimizden bulabilir. Sihirli Annem ile güne başlayan kanal,  13:00 'da Magazin D Yaz programını ekrana veriyor. Akşam ise sinema filmi Pek Yakında ekranlara gelecek. 5 Ağustos 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı...

5 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Güneşin Kızları

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Küçük Ağa

16:15 Camdaki Kız

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Pek Yakında

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