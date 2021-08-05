5 Ağustos 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı |Keyifle izleyeceğiniz yerli sinema filmi Pek Yakında Kanal D'de Merak edenler için 5 Ağustos 2021 Perşembe Kanal D yayın akışına haberimizde yer verdik. 09:00'da Neler Oluyor Hayatta? programı ekranda olurken 13:00 'da Magazin D Yaz programı yayınlanıyor. Akşam ise sizi ve ailenizi ekrana kilitleyecek sinema filmi "Pek Yakında" ekranlara gelecek...

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Kanal D yayın akışını merak edenler yayınlanacak dizi ve programları haberimizden bulabilir. Sihirli Annem ile güne başlayan kanal, 13:00 'da Magazin D Yaz programını ekrana veriyor. Akşam ise sinema filmi Pek Yakında ekranlara gelecek. 5 Ağustos 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı... 5 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE KANAL D YAYIN AKIŞI 07:00 Sihirli Annem 09:00 Neler Oluyor Hayatta? 11:00 Güneşin Kızları 13:00 Magazin D Yaz 14:00 Küçük Ağa 16:15 Camdaki Kız 18:45 Kanal D Ana Haber 20:00 Pek Yakında Kanal Dpek yakındaMagazinperşembeyayın akışı