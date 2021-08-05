5 Ağustos 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışı | Yine geçmişe yolculuğa çıkaracak! Seksenler TRT 1 ekranlarında!Fenerbahçe'ye yeni sol bek! Sarı lacivertliler Kolasinac'la anlaşmaya yakınSon dakika | Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama ile duyurdu: Help Turkey paylaşımlarına soruşturma açıldıKadeh tokuşturdular! Kenan İmirzalıoğlu - Sinem Kobal ile Barış Falay - Esra Ronabar dörtlüsünün kameraları görünce keyfi kaçtı!Resmi Gazete'de bugün (05.08.2021) | 5 Ağustos 2021 Resmi Gazete kararlarıAltını olanlar yaşadı! Fiyatlar yükselmeye devam ediyor| İşte 5 Ağustos 2021 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları...YKS üniversite tercihleri başladı mı, son gün ne zaman? ÖSYM 2021 YKS tercih kılavuzuDolar ve euro yükseliyor! Gözler piyasa döviz kurlarında! İşte 5 Ağustos 2021 serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatlarıResmi Gazete'de yayımlandı: Somali'ye 30 milyon dolarlık hibe kararı!Yüreklere su serpen haber! Kemerköy Termik Santrali'ndeki alevler etkisini yitirdi!
İstanbul24 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. 5 Ağustos 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışı | Yine geçmişe yolculuğa çıkaracak! Seksenler TRT 1 ekranlarında!

5 Ağustos 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışı | Yine geçmişe yolculuğa çıkaracak! Seksenler TRT 1 ekranlarında!

Merak edenler için 5 Ağustos 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışını haberimizde derledik. Güne Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi programı ile başlayan TRT1 yayın akışına, 11:55'te Gönül Dağı ile devam edecek. Seksenli yıllarda İstanbul’un küçük bir mahallesinde yaşayan insanların hikâyesini konu alan ve nostalji rüzgarları estiren Seksenler dizisi akşam 20.00'de izleyici ile buluşacak. İşte 5 Ağustos 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışı...

5 Ağustos 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışı | Yine geçmişe yolculuğa çıkaracak! Seksenler TRT 1 ekranlarında!

Ekranların ilgi ile izlenen kanallarından olan TRT1'in yayın akışını merak edenler için haberimizde dizi ve programlara yer verdik. Güne Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi programı ile başlayan kanal yayınına 15:25'te ekrana gelen Masumlar Apartmanı dizisi ile devam edecek. Akşam hem nostaljik, hem enerjik, hem de çok komik içeriğiyle dikkat çeken Seksenler dizisi TRT 1 ekranlarında oluyor. İşte 5 Ağustos 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışı...

5 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:30 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

06:40 Kalk Gidelim

10:20 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

11:55 Gönül Dağı (Altyazılı)

15:25 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Seksenler (Altyazılı)

23:30 Seneye Bu Zamanlar

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT