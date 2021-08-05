5 Ağustos 2021 Perşembe TRT 2 yayın akışı | Yabancı Sinema: Vincent'tan Sevgilerle TRT 2'de
Farklı film ve programlarla izleyicilere yoğun bir akış sunan TRT 2'de ekrana gelecek yayın akışı merak ediliyor. 06:00'da Evliya Çelebi ile güne başlayan kanal, saat 09:30'da Mim ile izleyici karşısında olacak. Akşam ise saat 20:00'de Belgesel: Camille Saint - Saëns'ın Hayvanlar Karnavalı ekranlara gelecek. 5 Ağustos 2021 Perşembe TRT 2 yayın akışını sizler için derledik.
İzleyiciler tarafından merak edilen 5 Ağustos 2021 TRT 2 yayın akışını sizler için derledik... Saat 06:00'da Evliya Çelebi ile gün başlıyor. 13:30'da Yılmaz Erdoğan İle Öğrence izleyici ile buluşurken akşam kuşağında ise Belgesel: Camille Saint - Saëns'ın Hayvanlar Karnavalı saat 20:00'de TRT2'de...
5 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE TRT 2 YAYIN AKIŞI
05:45 Fotoğraflar
06:00 Evliya Çelebi
06:30 Hayat Sanat
07:00 Bizim Edebiyatımız
07:30 Murat Boncuk'la Atölye
08:00 Eskici
08:30 Belgesel : Sayılar ( Numbers )
09:20 Ne Yazıyor
09:30 Mim
10:30 La Dolce Vita: İtalyan Sinemasından Müzikler (La Dolce Vita the Music of Italian Cinema)
11:30 Belgesel: Para
12:00 Tarihin Ruhu
12:30 Hayat Sanat
13:00 Bir Resim Bir Hikaye
13:30 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence
14:30 Koleksiyoner
15:00 Anadolu Arkeolojisi
15:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
16:00 Edebiyat Söyleşileri
17:00 Belgesel : Sayılar ( Numbers )
17:50 Destansı Kareler
18:00 Hayat Sanat
18:30 İzler Suretler
18:45 Sinema +
19:30 Sarayın Lezzetleri
20:00 Belgesel: Camille Saint - Saëns'ın Hayvanlar Karnavalı (Saint - Saëns: Carnaval of the Animals from Santa Cecilia)
20:45 Kısa Bir Ara
21:00 Yabancı Sinema: İlk Veda (A First Farewell)
22:30 Felsefe Söyleşileri
23:30 Anjelika Akbar İle Sesler
00:00 Belgesel: Camille Saint - Saëns'ın Hayvanlar Karnavalı (Saint - Saëns: Carnaval of the Animals from Santa Cecilia)