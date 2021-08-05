5 Ağustos 2021 Perşembe TRT 2 yayın akışı | Yabancı Sinema: Vincent'tan Sevgilerle TRT 2'de Farklı film ve programlarla izleyicilere yoğun bir akış sunan TRT 2'de ekrana gelecek yayın akışı merak ediliyor. 06:00'da Evliya Çelebi ile güne başlayan kanal, saat 09:30'da Mim ile izleyici karşısında olacak. Akşam ise saat 20:00'de Belgesel: Camille Saint - Saëns'ın Hayvanlar Karnavalı ekranlara gelecek. 5 Ağustos 2021 Perşembe TRT 2 yayın akışını sizler için derledik.

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İzleyiciler tarafından merak edilen 5 Ağustos 2021 TRT 2 yayın akışını sizler için derledik... Saat 06:00'da Evliya Çelebi ile gün başlıyor. 13:30'da Yılmaz Erdoğan İle Öğrence izleyici ile buluşurken akşam kuşağında ise Belgesel: Camille Saint - Saëns'ın Hayvanlar Karnavalı saat 20:00'de TRT2'de... 5 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE TRT 2 YAYIN AKIŞI 05:45 Fotoğraflar 06:00 Evliya Çelebi 06:30 Hayat Sanat 07:00 Bizim Edebiyatımız 07:30 Murat Boncuk'la Atölye 08:00 Eskici 08:30 Belgesel : Sayılar ( Numbers ) 09:20 Ne Yazıyor 09:30 Mim 10:30 La Dolce Vita: İtalyan Sinemasından Müzikler (La Dolce Vita the Music of Italian Cinema) 11:30 Belgesel: Para 12:00 Tarihin Ruhu 12:30 Hayat Sanat 13:00 Bir Resim Bir Hikaye 13:30 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence 14:30 Koleksiyoner 15:00 Anadolu Arkeolojisi 15:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri 16:00 Edebiyat Söyleşileri 17:00 Belgesel : Sayılar ( Numbers ) 17:50 Destansı Kareler 18:00 Hayat Sanat 18:30 İzler Suretler 18:45 Sinema + 19:30 Sarayın Lezzetleri 20:00 Belgesel: Camille Saint - Saëns'ın Hayvanlar Karnavalı (Saint - Saëns: Carnaval of the Animals from Santa Cecilia) 20:45 Kısa Bir Ara 21:00 Yabancı Sinema: İlk Veda (A First Farewell) 22:30 Felsefe Söyleşileri 23:30 Anjelika Akbar İle Sesler 00:00 Belgesel: Camille Saint - Saëns'ın Hayvanlar Karnavalı (Saint - Saëns: Carnaval of the Animals from Santa Cecilia) trt2yayın akışıyayınakışıperşembe