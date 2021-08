5 Ağustos 2021 Perşembe TRT 2 yayın akışı | Yabancı Sinema: Vincent'tan Sevgilerle TRT 2'de

İzleyiciler tarafından merak edilen 5 Ağustos 2021 TRT 2 yayın akışını sizler için derledik... Saat 06:00'da Evliya Çelebi ile gün başlıyor. 13:30'da Yılmaz Erdoğan İle Öğrence izleyici ile buluşurken akşam kuşağında ise Belgesel: Camille Saint - Saëns'ın Hayvanlar Karnavalı saat 20:00'de TRT2'de...

5 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE TRT 2 YAYIN AKIŞI

05:45 Fotoğraflar

06:00 Evliya Çelebi

06:30 Hayat Sanat

07:00 Bizim Edebiyatımız

07:30 Murat Boncuk'la Atölye

08:00 Eskici

08:30 Belgesel : Sayılar ( Numbers )

09:20 Ne Yazıyor

09:30 Mim

10:30 La Dolce Vita: İtalyan Sinemasından Müzikler (La Dolce Vita the Music of Italian Cinema)

11:30 Belgesel: Para

12:00 Tarihin Ruhu

12:30 Hayat Sanat

13:00 Bir Resim Bir Hikaye

13:30 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence

14:30 Koleksiyoner

15:00 Anadolu Arkeolojisi

15:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

16:00 Edebiyat Söyleşileri

17:00 Belgesel : Sayılar ( Numbers )

17:50 Destansı Kareler

18:00 Hayat Sanat

18:30 İzler Suretler

18:45 Sinema +

19:30 Sarayın Lezzetleri

20:00 Belgesel: Camille Saint - Saëns'ın Hayvanlar Karnavalı (Saint - Saëns: Carnaval of the Animals from Santa Cecilia)

20:45 Kısa Bir Ara

21:00 Yabancı Sinema: İlk Veda (A First Farewell)

22:30 Felsefe Söyleşileri

23:30 Anjelika Akbar İle Sesler

00:00 Belgesel: Camille Saint - Saëns'ın Hayvanlar Karnavalı (Saint - Saëns: Carnaval of the Animals from Santa Cecilia)