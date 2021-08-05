5 Ağustos 2021 Perşembe TV8 yayın akışı |Heyecan dorukta! MasterChef 2021 yeni bölümü ile TV8'de

TV8'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Biz de haberimizde 5 Ağustos 2021 Perşembe Çarşamba TV8 yayın akışına yer verdik. Güne Oynat Bakalım ile başlayan TV8 15.00'da Paylaş Benimle yeni bölüm ekranlarda oluyor. Akşam ise heyecan dolu yarışma MasterChef 2021 izleyici karşısına çıkıyor...

5 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

13:30 Paylaş Benimle

15.00 Paylaş Benimle (Yeni Bölüm)

20:00 MasterChef (Yeni Bölüm)