5 Ağustos bugün hangi diziler var? |5 Ağustos Pazartesi yayın akışı

5 Ağustos Pazartesi bugün hangi diziler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Avlu,Çocuklar duymasın, Bir zamanlar Çukurova,Çarpışma, Sen Anlat Karadeniz Tek Yürek, yeni bölümlerinde neler yaşanacak? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 5 Ağustos Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

5 AĞUSTOS BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 5 Ağustos Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

5 AĞUSTOS Pazartesi ATV Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Sen anlar Karadeniz

13:00 Atv Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

15:30 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 Can Evim

00.00 En Zayıf Halka

5 AĞUSTOS Pazartesi KANAL D Yayın Akışı



09:30 Magazin D yaz

12:15 Afili Aşk

15:15 Yaralı Kuşlar

17:00 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D ANA HABER

20:00 Çarkıfelek

22.40 211

5 AĞUSTOS Pazartesi STAR TV Yayın Akışı

07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN

09:45 Kiralık Aşk

12:30 Yüksek Sosyete

15:00 Erkenci Kuş

18:45 STAR HABER

20:00 Şark Bülbülü

22.45 Şark Bülbülü

5 AĞUSTOS Pazartesi SHOW TV Yayın Akışı

06:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk

08:00 Kendine İyi Bak

10:00 Aşk Laftan Anlamaz

12:45 Kuaförüm sensin

16:00 Yeni gelin

18:45 Show TV Ana Haber

20:00 41 Gün

22:15 İntikam Dövüşü

5 AĞUSTOS Pazartesi FOX TV Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 Bizim Hikaye

13:00 Her yerde sen

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Nadide Hayat

23.15 Efsane Aile

5 AĞUSTOS Pazartesi TV8 Yayın Akışı

07:00 GÜNAYDIN DOKTOR

08:45 Gel Konuşalım /Canlı

10:00 Gel Yazın konuşalım

12:15 Güle Güle Oturun

14:15 Kızım

16:30 Bugün Düğünümüz var

17:30 Çok Güzel Hareketler Bunlar

19:00 Oynat Bakalım

20.00 Yerli Sinema

22.15 Arkadaşımın Hoşgeldin

5 AĞUSTOS Pazartesi TRT1 Yayın Akışı



08:30 Hangimiz Sevmedik

11:55 Kalk Gidelim

15:15 Seksenler

17:40 Muhteşem Kraliçe

19:00 Ana Haber

20:00 Tozkoparan

23:15 3'te 3 Bir Zamanlar