5 Ağustos bugün hangi diziler var? |5 Ağustos Pazartesi yayın akışı
5 Ağustos Pazartesi kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Avlu,Çocuklar duymasın, Bir zamanlar Çukurova, Çarpışma,Tek Yürek, yeni bölümleri yayınlanacak mı? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 5 Ağustos Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı
5 Ağustos Pazartesi bugün hangi diziler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Avlu,Çocuklar duymasın, Bir zamanlar Çukurova,Çarpışma, Sen Anlat Karadeniz Tek Yürek, yeni bölümlerinde neler yaşanacak? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 5 Ağustos Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
5 AĞUSTOS BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?
Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 5 Ağustos Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
5 AĞUSTOS Pazartesi ATV Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Sen anlar Karadeniz
13:00 Atv Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
15:30 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Can Evim
00.00 En Zayıf Halka
5 AĞUSTOS Pazartesi KANAL D Yayın Akışı
09:30 Magazin D yaz
12:15 Afili Aşk
15:15 Yaralı Kuşlar
17:00 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D ANA HABER
20:00 Çarkıfelek
22.40 211
5 AĞUSTOS Pazartesi STAR TV Yayın Akışı
07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN
09:45 Kiralık Aşk
12:30 Yüksek Sosyete
15:00 Erkenci Kuş
18:45 STAR HABER
20:00 Şark Bülbülü
22.45 Şark Bülbülü
5 AĞUSTOS Pazartesi SHOW TV Yayın Akışı
06:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk
08:00 Kendine İyi Bak
10:00 Aşk Laftan Anlamaz
12:45 Kuaförüm sensin
16:00 Yeni gelin
18:45 Show TV Ana Haber
20:00 41 Gün
22:15 İntikam Dövüşü
5 AĞUSTOS Pazartesi FOX TV Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
10:00 Bizim Hikaye
13:00 Her yerde sen
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Nadide Hayat
23.15 Efsane Aile
5 AĞUSTOS Pazartesi TV8 Yayın Akışı
07:00 GÜNAYDIN DOKTOR
08:45 Gel Konuşalım /Canlı
10:00 Gel Yazın konuşalım
12:15 Güle Güle Oturun
14:15 Kızım
16:30 Bugün Düğünümüz var
17:30 Çok Güzel Hareketler Bunlar
19:00 Oynat Bakalım
20.00 Yerli Sinema
22.15 Arkadaşımın Hoşgeldin
5 AĞUSTOS Pazartesi TRT1 Yayın Akışı
08:30 Hangimiz Sevmedik
11:55 Kalk Gidelim
15:15 Seksenler
17:40 Muhteşem Kraliçe
19:00 Ana Haber
20:00 Tozkoparan
23:15 3'te 3 Bir Zamanlar
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