5 Ağustos Cuma hava durumu: Meteoroloji uyardı! O bölgelerde sağanak yağış görülecek!

Haftanın son iş gününde, vatandaşlar günlük planlamalarını yapmak üzere hava durumunu araştırmaya başladı. Ülke genelinde etkisini göstere aşırı sıcaklıklar sosyal yaşamı olumsuz etkilerken, hava durumunda herhangi bir değişiklik olup olmayacağını merak eden vatandaşlar, internetten günlük hava durumunu aratıyor. Peki bugün, yani 5 Ağustos Perşembe günü hava durumu nasıl olacak? İşte il, il detaylar...
5 AĞUSTOS CUMA HAVA DURUMU
5 Ağustos Cuma günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu günlük hava durumu tahmini şöyle:
Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ve Sinop, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun doğusunda batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 33°C
Parçalı bulutlu
EDİRNE °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA °C, 30°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu, Ankara ve Çankırı ile Eskişehir'in güney ve doğu çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 33°C
Parçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kuzey çevreleri, akşam saatlerinden sonra, il merkezi dahil olmak üzere, kuzey ve batı kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde güney ve doğu çevreleri yer yer çok bulutlu kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, Bolu, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 30°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ve Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 34°C
Parçalı bulutlu
ÇORUM °C, 31°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan, Kars çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 31°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Marmara ve Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.