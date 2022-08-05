5 Ağustos Cuma hava durumu: Meteoroloji uyardı! O bölgelerde sağanak yağış görülecek!

Haftanın son iş gününde, vatandaşlar günlük planlamalarını yapmak üzere hava durumunu araştırmaya başladı. Ülke genelinde etkisini göstere aşırı sıcaklıklar sosyal yaşamı olumsuz etkilerken, hava durumunda herhangi bir değişiklik olup olmayacağını merak eden vatandaşlar, internetten günlük hava durumunu aratıyor. Peki bugün, yani 5 Ağustos Perşembe günü hava durumu nasıl olacak? İşte il, il detaylar...

5 AĞUSTOS CUMA HAVA DURUMU

5 Ağustos Cuma günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu günlük hava durumu tahmini şöyle:

Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ve Sinop, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun doğusunda batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 33°C

Parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 30°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, Ankara ve Çankırı ile Eskişehir'in güney ve doğu çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C

Parçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kuzey çevreleri, akşam saatlerinden sonra, il merkezi dahil olmak üzere, kuzey ve batı kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde güney ve doğu çevreleri yer yer çok bulutlu kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, Bolu, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 30°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ve Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 34°C

Parçalı bulutlu

ÇORUM °C, 31°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan, Kars çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 31°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Marmara ve Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.