Yaklaşık 3 yıl önce Sivas Belediyesi tarafından başlatılan Dünya Sivaslılar günü bugün vatandaşlar tarafından sıkça bakılan konular arasında yerini alıyor. 5 Ağustos Dünya Sivaslılar Günü nedir? Dünya Sivaslılar Günü mesajları, sözleri başlığıyla bilgi alınan bu konuyla ilgili biz de tüm ayrıntıları haberimizde derledik. İşte detaylar...

5 AĞUSTOS DÜNYA SİVASLILAR GÜNÜ NEDİR?

2017 yılında dönemin Belediye Başkanı Sami Aydın'ın çağrısı üzerinde kutlanmaya başlayan Dünya Sivaslılar Günü, özellikle sosyal medyada birbirinden eğlenceli içeriklerin paylaşılmasına neden oluyor.

Sivas'ta yaşayan Sivaslıların yanı sıra dünya genelindeki Sivaslı vatandaşlar, kararı uygun bulduklarını belirterek her yıl farklı şekillerde kutlamayı sürdürüyorlar.

DÜNYA SİVASLILAR GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANIR?

Bugün, plakalara denk gelen 8. ayın 5'i, 58'e bir mana, anlam verilerek oluşturuldu. Ayrıca, özel tüm değerlerin ortaya çıkarılacağı birlik ve beraberliğe güçlü bir şekilde vurgu yapılacağı gün olması amacıyla Dünya Sivaslılar Günü ilan edildi.

DÜNYA SİVASLILAR GÜNÜ MESAJLARI

5 Ağustos Dünya Sivaslılar Günümüz kutlu olsun gardaş.

Damarlarında 58 ruhu dolaşan tüm yiğidolara selam olsun. Sert havasına, mert insanına kurban olduğum canım memleketim Sivas

Sivas Valisi, 5-6 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek ‘Gardaşlık Festivali’ ve ‘Sivas Lehçeler Sözlüğü’nün tanıtım programına katıldı.

Ne güzel seni sevmek böyle uzaktan… Sultan Şehrin, Güzel İnsanlarının Dünya Sivaslılar Günü Kutlu Olsun Sivaslı ve Sivasspor lu olmanın gururunu yaşayan Sivaslıların, Sivassporluların #DünyaSivaslılarGünü kutlu olsun

Diyar-ı Muhsin şehrimiz Sivas’ımızın Dünya Sivaslılar Günü kutlu olsun…

Sivas benim kara sevdam (-Şehit Lider Muhsin Yazıcıoğlu)

Sivaslı hemşehrilerimin 5 Ağustos Dünya Sivaslılar Günü kutlu olsun.

Bir Selçuklu nakışında seni bulmak ne güzel

Ne güzel seni duymak bir ney sesinde

Şems-i Sivasi’nin mübarek türbesinde Kandil kandil yanan şehir

Dünya Sivaslılar Günü Kutlu Olsun

İçini sevda yakmış dışını ayaz, Baş eğmez haksızlığa delidir biraz.

Dudağında bir türkü, elinde de saz, Onun adına bizde Yiğido derler!

Dünya Sivaslılar Günümüz kutlu olsun

Bir şehir düşünün ki maziden âtîye köprü kursun

Bir şehir düşünün ki havası sert lakin insanı yürekli ve mert olsun

Ve bir şehir düşünün ki ilim ve irfan bu topraklarda hayat bulsun

Dünya Sivaslılar Günü Kutlu Olsun

“Ne güzel seni sevmek böyle uzaktan Ve seni düşünmek bir çocuk hevesiyle

Her sabah yeniden ezan sesiyle Müslüman Müslüman uyanan şehir…”

Günaydın Sultan Şehir… Dünya Sivaslılar Günü Kutlu Olsun

Yiğitler diyarı aslan elinden

Dostların soyundan, aşık dilinden

Badelerle dolu pirler elinden

Gardaş! sen Sivas’ın neresindensin?

Zara, İmranlı, Hafik, Ulaş, Yoksa Yıldızeli mi?

Ya da Kangal, Koyulhisar, Şarkışla…

Gardaş! neredesiniz?

Bugün 5Ağustos Dünya Sivaslılar Günü Dünya Sivaslılar Günü Kutlu Olsun

ÜNLÜLERDEN DÜNYA SİVAS GÜNÜ MESAJLARI

DİLAN DENİZ ÇİÇEK

Genç neslin güzel ve başarılı isimlerinden biri olan Dilan Deniz Çiçek aslen Sivaslı. Hemşerilerinin eğlencesine ortak olmak isteyen başarılı sanatçı sosyal medya hesabından komik bir söz paylaştı. Dilan Deniz Çiçek’in gönderisinde “Bir Sivaslı sevmeden ölmeyin” notunu ekledi.

AHMET KURAL

Genellikle birlikte çalışan Selçuk Aydemir, Murat Cemcir ve Ahmet Kural projelerinde sıklıkla Sivas ilini tercih ediyor. Sivas ile arasında özel bir bağ bulunan Ahmet Kural, Düğün Dernek filminden bir kareyle Dünya Sivaslılar Gününü kutlayarak Sivaslıların gönlünü kazındı. Ahmet Kural sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafın altına “Dünya Sivaslılar Gününüz kutlu olsun” açıklamasını düştü.

FARAH ZEYNEP ABDULLAH

Dünya Sivaslılar Gününü kaçırmayan ünlü isimler arasında Farah Zeynep Abdullah’ta yer aldı. 2018 yılında Ekin Koç ile başrollerini paylaştıkları ‘Bizim İçin Şampiyon’ filminden bir kareyi paylaşan güzel oyuncu Halis Karataş’a selamlarını iletti. Türk binicilik tarihine adını altın harflerle yazdıran Halis Karataş’ın hayatını konu alan filmde jokeyin eşi Begüm’ü canlandıran Farah Zeynep Abdullah, Ekin Koç ve Halis Karataş’ın fotoğrafını yayınladı. Başarılı sanatçı fotoğrafın altına “Tüm Sivaslıların ve Sivaslı hissedenlerin Dünya Sivaslılar Günü kutlu olsun” cümlelerini yazdı.

SERKAN KAYA

Aslen Sivaslı olan müzik dünyasının sevilen simalarından Serkan Kaya, 5 Ağustos Sivas Gardaşlık Gününü sosyal medya hesabından kutladı. Günün coşkusunu hemşerileriyle paylaşan Kaya ”5 Ağustos Sivas Gardaşlık Günü tüm Sivaslı hemşerilerime kutlu olsun” gönderisini yayınladı.

Sivaslı Cindy lakabıyla tanınan Tülin Şahin ve her fırsatta Sivaslı olduğunu söyleyen Hadise’nin bugünü atlaması hemşerilerini sinirlendirdi. Hadise ve Tülin Şahin dışında Sivaslı ünlüler arasında; Tolga Sarıtaş, Celil Nalçakan, Emel Sayın, Çetin Tekindor, Ferman Akgül, Murat Güloğlu, İbrahim Toraman, Şansal Büyüka, Çağan Atakan Arslan (Avatar Atakan), Burak Yamantürk, Zafer Akıncı ve Cem Yılmaz yerini aldı.