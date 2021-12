Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 5 Aralık 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

5 ARALIK 2021 PAZAR HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

5 Aralık 2021 Pazar günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.



09:00

Jeonbuk - Jeju United

Güney Kore K-League

Bilyoner TV



09:00

Suwon City - Suwon

Güney Kore K-League

Bilyoner TV



09:00

Ulsan - Daegu

Güney Kore K-League

Bilyoner TV



10:45

Melbourne Victory - Perth Glory

Avustralya A Ligi

Bein Sports 2, Bilyoner TV



12:00

Fenerbahçe - Ç.Rizespor

TFF Elit U17 Ligi

FB TV



13:00

Sivas Bld. - Afjet Afyonspor

TFF 2. Lig

Yayın Yok



13:00

Turgutluspor - Sakaryaspor

TFF 2. Lig

Yayın Yok



13:00

Arnavutköy Bld. - Elazığspor

TFF 3. Lig

Yayın Yok





13:00

Kırklarelispor - Akhisarspor

TFF 2. Lig

Yayın Yok



13:00

Eskişehirspor - Kırşehir Bld.

TFF 2. Lig

Es TV Eskişehir



13:00

Çorum FK - İnegölspor

TFF 2. Lig

Yayın Yok



13:00

Karaköprü Bld. - İçel İY

TFF 3. Lig

TRT Kürdi



13:30

Kayserispor - Antalyaspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1



13:30

Ümraniyespor - Boluspor

Spor Toto 1. Lig

TRT SporBein Sports Max 1



13:30

Manisa FK - Kocaelispor

Spor Toto 1. Lig

TRT AvazBein Sports Max 2



14:00

Khimki - Arsenal Tula

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV



14:15

RKC Waalwijk - NEC Nijmegen

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV



14:30

Bologna - Fiorentina

İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV





14:30

Mioveni - Sepsi

Romanya Liga 1

Bilyoner TV



15:00

St. Etienne - Rennes

Fransa Ligue 1

Bein Sports 3, Bilyoner TV



15:00

Neftçi Bakü - Sumqayıt

Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport



15:00

Bravo - Radomlje

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV



15:00

Dundee United - Celtic

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV





15:30

Hannover 96 - Hamburg

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 4, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV



15:30

Heidenheim - Jahn Regensburg

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV



15:30

Dynamo Dresden - Karlsruhe

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports Max 2, Tivibu Spor 5, Bilyoner TV



15:30

Beerschot - Antwerp

Belçika Pro League

Tivibu Spor, Bilyoner TV



16:00

Giresunspor - Fatih Karagümrük

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2





16:00

Hatayspor - M.Başakşehir

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1



16:00

Rayo Vallecano - Espanyol

İspanya La Liga

Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV



16:00

Ponferradina - Mirandes

İspanya La Liga 2

La Liga 123 YoutubeBilyoner TV



16:00

Altınordu - Samsunspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1



16:00

Ascoli - Parma

İtalya Serie B

Bilyoner TV



16:00

Como - Pisa

İtalya Serie B

Bilyoner TV



16:15

Basel - FC Lausanne

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV



16:30

LASK - SV Ried

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV



16:30

Wolfsberger - Altach

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV



16:30

AZ Alkmaar - Sparta Rotterdam

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV



16:30

G.A. Eagles - Twente

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV



16:30

Dinamo Moskova - Ufa

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV



16:30

Nizhny Novgorod - Rubin Kazan

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV



17:00

Venezia - Verona

İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV



17:00

Spezia - Sassuolo

İtalya Serie A

S Sport Plus, Bilyoner TV



17:00

Lorient - Nantes

Fransa Ligue 1

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV



17:00

Monaco - Metz

Fransa Ligue 1

Bein Sports 3, Bilyoner TV



17:00

Montpellier - Clermont

Fransa Ligue 1

Bein Sports beIN ConnectBilyoner TV



17:00

Reims - Angers

Fransa Ligue 1

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV



17:00

Leeds United - Brentford

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus



17:00

Manchester Utd - Crystal Palace

İngiltere Premier Lig

S Sport, S Sport Plus



17:00

Tottenham - Norwich City

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus



17:00

Lokomotiv Zagreb - Sibenik

Hırvatistan 1. Ligi

TV



17:00

Craiova - Voluntari

Romanya Liga 1

Bilyoner TV



17:00

Bohemians 1905 - Jablonec

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



17:00

Mlada Boleslav - Pardubice

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



17:00

Banik Ostrava - Ceske Budejovice

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



17:15

Zira - Qabala

Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport



17:30

Stuttgart - Hertha Berlin

Almanya Bundesliga

Bein Sports 4, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV



17:30

QPR - Stoke

İngiltere Championship

Bein Sports Max 2



18:00

Malaga - Amorebieta

İspanya La Liga 2

La Liga 123 YoutubeBilyoner TV



18:00

Anderlecht - Zulte Waregem

Belçika Pro League

Bilyoner TV



18:00

Livingston - Hearts

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV



18:00

Westerlo - Mouscron

Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV



18:15

Elche - Cadiz

İspanya La Liga

Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV



18:15

Ionikos - PAOK

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV



18:15

Brescia - Monza

İtalya Serie B

Bilyoner TV



18:30

Santa Clara - Arouca

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV



18:30

Lugano - Sion

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV



18:30

St.Gallen - Grasshoppers

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV





18:45

Feyenoord - Fortuna Sittard

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV



19:00

Fenerbahçe - Ç.Rizespor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1



19:00

Nice - Strasbourg

Fransa Ligue 1

Bein Sports 3, Bilyoner TV



19:00

Denizlispor - Bursaspor

Spor Toto 1. Lig

TRT SporBein Sports Max 1



19:00

Rapid Wien - Austria Vienna

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV

19:00

Domzale - O. Ljubljana

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV



19:00

Zilina - Spartak Trnava

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV



19:00

Sochi - Krasnodar

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV



19:00

Bodo Glimt - Brann

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



19:00

Molde - Lilleström

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

19:00

Sandefjord - Kristiansund

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



19:00

Sarpsborg 08 - Tromsö

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



19:00

Stabaek - Rosenborg

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



19:00

Stromsgodset - Haugesund

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



19:00

Valerenga - Mjondalen

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

19:00

Viking - Odds BK

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



19:30

Monchengladbach - Freiburg

Almanya Bundesliga

Bein Sports 2, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV



19:30

Aston Villa - Leicester City

İngiltere Premier Lig

S Sport, S Sport Plus



19:30

Dinamo Zagreb - Hajduk Split

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV



19:30

KGHM Zaglebie - Lech Poznan

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



20:00

Sampdoria - Lazio

İtalya Serie A

S Sport Plus, Bilyoner TV



20:00

Slovacko - Viktoria Plzen

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



20:15

Lugo - Ibiza

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



20:15

Real Oviedo - Alcorcon

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



20:15

Real Sociedad B - Burgos

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



20:30

Levante - Osasuna

İspanya La Liga

Smart Spor HD, CBC Sport, Spor Smart, Bilyoner TV



20:30

Standard Liege - Charleroi

Belçika Pro League

Tivibu Spor 4, Bilyoner TV



20:30

AEK - Panathinaikos

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV



20:30

Aris - Asteras Tripolis

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV



21:00

Gil Vicente - Famalicao

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV



22:00

Atletico Mineiro - Bragantino

Brezilya Serie A

Bilyoner TV



22:00

Bahia - Fluminense

Brezilya Serie A

Bilyoner TV



22:00

Corinthians - Gremio

Brezilya Serie A

Bilyoner TV



22:00

Cracovia Krakow - Legia Varşova

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



22:00

Always Ready - Bolivar

Bolivya Premier Ligi

Bilyoner TV



22:00

Independiente Petroleros - Nacional Potosi

Bolivya Premier Ligi

Bilyoner TV



22:00

Real Potosi - Guabira

Bolivya Premier Ligi

Bilyoner TV



22:00

Royal Pari - Blooming

Bolivya Premier Ligi

Bilyoner TV



22:00

Lierse - Lommel

Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV



22:30

Las Palmas - Sporting Gijon

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



22:30

Steaua Bükreş - UTA Arad

Romanya Liga 1

Bilyoner TV



22:30

Alessandria - Cittadella

İtalya Serie B

Bilyoner TV



22:45

Juventus - Genoa

İtalya Serie A

CBC Sport, S Sport Plus, S Sport , 2Bilyoner TV



22:45

Bordeaux - Lyon

Fransa Ligue 1

Bein Sports 2, Bilyoner TV



23:00

Celta Vigo - Valencia

İspanya La Liga

Smart Spor HDSpor Smart, Bilyoner TV



23:00

Konferans Finalleri 2. Maç

MLS Play-Off

S Sport Plus



23:00

Mechelen - Genk

Belçika Pro League

Bilyoner TV



23:30

Braga - Estoril

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV