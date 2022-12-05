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5 Aralık 2022 Pazartesi günlük burç yorumları | Aslan, olumsuz düşüncelere son ver, Kova, senin için çırpınan insanı gör!
Günlük burç 5 Aralık 2022 Pazartesi yorumları meraklıları tarafında araştırılmaya devam ediyor. Bugün burçlar bize neler söylüyor. Hangi burcu neler bekliyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarını bugün neler bekliyor?
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