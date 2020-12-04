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  3. 5 Aralık Cumartesi su kesintisi | Ankara, İzmir, İstanbul su kesintisi | ASKİ - İSKİ - İZSU

5 Aralık Cumartesi su kesintisi | Ankara, İzmir, İstanbul su kesintisi | ASKİ - İSKİ - İZSU

5 Aralık Cumartesi günü İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşanacak planlı su kesintileri, vatandaşlar tarafından arama motorlarında bakılan konulardan bir tanesi. ASKİ, İZSU ve İSKİ'nin resmi web sitelerinde yayımlanan bilgileri haberimizde derledik. İşte detaylar...

5 Aralık Cumartesi su kesintisi | Ankara, İzmir, İstanbul su kesintisi | ASKİ - İSKİ - İZSU

5 Aralık Cumartesi tarihinde yaşanacak su kesintileri, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul, İzmir ve Ankara'da yaşanacak planlı su kesintileri, İZSU, ASKİ ve İSKİ'nin resmi web sitelerinde yayımlanırken biz de haberimizde bu bilgileri sizler için derledik. 

5 ARALIK CUMARTESİ İSKİ SU KESİNTİSİ

İstanbul'da yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan İSKİ'nin resmi web sitesinde, 5 Aralık Cumartesi günü İstanbul'da yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda İSKİ sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir. 

5 ARALIK CUMARTESİ ASKİ SU KESİNTİSİ

Ankara'da yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan ASKİ'nin resmi web sitesinde, 5 Aralık Cumartesi günü Ankara'da yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda ASKİ sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir. 

5 ARALIK CUMARTESİ İZSU SU KESİNTİSİ

İzmir'de yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan İSKİ'nin resmi web sitesinde, 5 Aralık Cumartesi günü İzmir'de yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda İZSU sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir. 

Berna Akkaya
Editör


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