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5 Aralık Gelinim Mutfakta gün birincisi |Gelinim Mutfakta 5 Aralık puanları

Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir? 5 Aralık Perşembe Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelini haberimizde...

5 Aralık Gelinim Mutfakta gün birincisi |Gelinim Mutfakta 5 Aralık puanları

Yeni haftanın yeni yarışmacıları olan Hülya ve gelini Aydan mutfağa hızlı başlıyorlar. Birlikte kaynanalar odasına kendi düzenlerini koyuyorlar! 

Kanal D Gelinim Mutfakta 5 Aralık canlı izlemek için linki tıklayınız

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN MENÜSÜ

Kabune Pilavı nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Kabune PilavıKabune Pilavı nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Kabune Pilavı

 KAYNANALARIN PUANLARI

Hülya Kaynana:

Aydan Gelin:  puan (kendi gelini)

Yağmur gelin:  puan

Elif Gelin:  puan                                          

Duygu Gelin:  puan

Çiğdem Kaynana:

Elif Gelin: 5 puan (kendi gelini)

Yağmur Gelin: 1 puan

Aydan gelin: 4 puan

Duygu Gelin: 1 puan

Ayten kaynana:

Yağmur Gelin: 5  Puan (kendi gelini)

Duygu gelin: 1 puan

Elif Gelin: 1 puan                                                                     

Aydan Gelin: 1  puan

Aysel Kaynana:

Duygu gelin: 3 (kendi gelini)

Aydan gelin: 5 puan

Elif gelin: 1 puan 

Yağmur gelin: 4 puan

Gelinim Mutfakta'nın günün en yüksek puanını alan gelini "...." oldu Günün en düşük puanını ise  "...aldı

***Çeyrek altını alan gelin ise ".... oldu***

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