5 asırlık Kapalı Çarşı’yı gezenler Hışır Han’ın serin avlusunda tarihe tanıklık ediyor

Kahramanmaraş'ta 5 asırlık Kapalı Çarşı'yı gezenler hem tarihe tanıklık ediyor hem de Hışır Han'ın serin avlusunda yorgunluklarını atıyor.

Dulkadiroğlu Beyliği Hükümdarı Alaüddevle Bey tarafından 15. yüzyılın sonlarına doğru inşa ettirilen ve tarihi dokusu ile orijinalliğini yitirmeden günümüze kadar ulaşan Hışır Han, insanların sıcak yaz aylarında serinleyeceği bir mekan olarak dikkat çekiyor.

Kahramanmaraş Kapalı Çarşı'nın içerisinde bulunmasından dolayı çarşıda vakit geçiren yerli ve yabancı turistler 3 oda, 1 teras ve içerisinde su kuyusu bulunan tarihi Hışır Han'a gelerek serin avlusunda kum közünde pişirilen Türk Kahvesi içerek keyifli vakit geçiriyor.

Kahramanmaraş'ın değeri olarak da bilinen Hışır Han, aynı zamanda şehrin en büyük hanı olarak da biliniyor.

"Güzel bir atmosferi var"

Samimi ve tarihi dokusu ile ziyaretçilerinin büyük ilgisini çeken mekanda ailesi ile vakit geçiren Hüseyin Cengiz, "Ben daha önce de geldim buraya çok güzel tarihi bir yer ve çok güzel bir atmosferi var. Buranın çok güzel kahvesi var. Ben daha önce burayı televizyon röportajında izlemiştim onun üzerine geldim, çok güzel bir mekan" dedi.

Bir diğer ziyaretçi Güler Cengiz, "Öncelikle Kahramanmaraş'ımıza geçmiş olsun büyük bir felaket yaşadık. Ama böyle tarihi yerlerin kalması çok güzel. Fazla zamanımız yok gezemiyoruz ama burası çok güzel bir yer. Hem geçmişi yaşasınlar hem de geleceği yaşasınlar" diye konuştu.

Hışır Han İşletme Sahibi Meltem Yürürdurmaz, "Kapalı Çarşı içerisinde 1507 yılında yapılmış eski bir kervansaray. Şu an 3 odası, dışarıda bir bahçesi bir de terasımız bulunmakta. Odamızın bir tanesinde kuyu bulunmakta ve kuyunun devamında tünel gidiyor, Kahramanmaraş Kalesi ve Sarayaltı'na bağlanıyor. Depremden sonra kuyunun içerisinde daha sonra su yokken şu an içerisinde su çoğaldı. Yurtdışından gelen vatandaşların çok ilgisini çekiyor. Her sene Kahramanmaraş'a gelenler mutlaka gittikleri güne kadar bizi ziyaret etmeden dönüş yapmıyorlar. Kapalı Çarşı bölgesi yıkımların ve kayıpların en çok olduğu bölge maalesef. 500 yıla aşkın bir yapı olan Hışır Han, bu depremde sağlam bir şekilde hizmet veriyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)