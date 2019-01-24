5 ay süreyle çalışacak 10 işçi kura ile belirlendi

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İŞKUR arasında imzalanan Toplum Yararına Çalışma Programı sözleşmesi kapsamında istihdam edilecek 10 geçici işçi noter huzurunda yapılan kura çekimi ile belirlendi.

İl Müdürlüğü hizmet binasında düzenlenen kura çekimine; İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Kurt, Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Ali Erbey, İdari ve Mali İşler Müdürü Adem Gümüşsoy, Kütahya 2. Noter katibi ile başvuruda bulunan işçi adayları katıldı.

Noter huzurunda yapılan kura çekiminde başvuruda bulunan 75 kişi listeye girebilme heyecanı yaşarken, ismi açıklanan 7 bayan 3 erkek toplam 10 kişi iş sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı. Kura çekimi sonucunda çalışmaya hak kazanan işçiler Toplum Yararına Program uygulama süresi olan 152 gün boyunca hafta içi günlük 7,5 saat olmak üzere 5 ay süreyle istihdam edilecekler.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Kurt, mera alanlarının ıslahına yönelik, hayvan otlatmayı engelleyici faktör olan diken, çöğür, çalı, kofa, taş, çöp gibi istenmeyen yabancı ot ve maddelerin temizlik mücadelesi ile gübreleme çalışmalarında görevlendirilecek olan işçilerin belirlenmesi amacıyla yapılan kura çekiminin hiçbir şaibeye ve dedikoduya mahal verilmeyecek şekilde herkesin gözü önünde ve Noter huzurunda yapıldığını belirterek, kura sonucunda 5 ay süreyle istihdam edilecek olan işçilere hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

Kaynak: İHA