5 Aylık bebeğini ve eşini terk etti, kaçtığı sevgilisiyle el ele fotoğraf paylaştı! "Allah onun belasını versin..."

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, 5 aylık bebeğini hastaneye gideceğini söyleyerek komşuya bırakan genç kadın, bir daha dönmedi. Kaçtığı anlaşılan ve sosyal medya hesabında “Sonunda kavuştuk hasret sona erdi” açıklamasıyla biriyle el ele çekilmiş fotoğrafını paylaştığı öğrenildi. 5 aylık bebeği ile birlikte, elektriği bile kesilmiş derme çatma bir evde yaşamaya çalışan eşi İsa Alasırt, bebeği ve kendisini bırakıp kaçan eşi Z.A.'ya beddualar ediyor.

İsa Alasırt, eve dönmeyen ve hastanede de olduğu anlaşılmayan eşi için Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp ihbarında bulundu. Elektriksiz ve imkanlarının zayıf olduğu bir evde yaşayan Alasırt, bebeğini doyurmakta güçlük çekiyor. Vücudunda yaraları ve rahatsızlıkları olan 5 aylık bebeklerinin sürekli ağladığını belirten İsa Alasırt, “2 yıllık evliydik. Eşim hastaneye gidiyorum diye çocuğumuzu komşuya bırakarak evden çıkmış. Ben ondan sonra eve geldim komşum beni çağırdı. Komşum eşimin hastaneye gidiyorum diyerek evden çıktığını söyledi. Ben de hastaneye gittim. Hastaneye hiç giriş bile yapmamış. Sonra Osmaniye’ye gittiğini öğrendim Osmaniye’ye gittikten sonra başkasına kaçtığını öğrendim. Başkası ile el ele fotoğraf attı sosyal medya hesabına. Ev kirasını ödeyemediğim için elektriğim de kesildi. Çocuğumla birlikte bu şekilde karanlıkta kalıyoruz. Eşime de sesleniyorum. Onun Allah belasını versin başka da bir şey demiyorum kendisine” ifadelerine yer verdi.