5 bin TL hibe desteği verilecek meslekler ve nace kodları | Esnafa 5 bin TL hibe desteği kimlere, ne zaman verilecek 2021?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından esnaflara verdiği hibe desteği müjdesinin detayları belli oldu. Ticaret Bakanlığı, hibe desteği verilecek meslekleri ve nace kodlarını açıklarken Bakan Mehmet Muş da başvuruların 25 Mayıs'ta başlayacağını duyurdu. Bunun üzerine 5 bin TL hibe desteği verilecek meslekler ve nace kodları araştırılıyor. Peki Esnafa 5 bin TL hibe desteği kimlere, ne zaman verilecek 2021? İşte tüm detaylar...

5 BİN TL HİBE DESTEĞİ VERİLECEK MESLEKLER VE NACE KODLARI

Nace Kodu | Nace Açıklaması

90.01.20 Sirklerin faaliyetleri

82.19.03 Tez vb. yazım bürolarının faaliyetleri

93.29.05 (Dans pistlerinin, diskoteklerin işletilmesi (içecek sunum hizmetleri hariç)

93.29.09 Kayak pistlerinin işletilmesi

49.41.07Kara yolu ile insan veya hayvan tarafından çekilen taşıtlarla yük taşımacılığı (tornet, at arabası vb. ile yük taşımacılığı)

90.01.90 Bys. diğer gösteri sanatları

96.09.02 Nikah salonlarının hizmetleri

96.04.02 Kaplıca, ılıca, içmeler, spa merkezleri, vb. yerlerin faaliyetleri (konaklama hizmetleri hariç)

9 93.19.06 Atış poligonlarının faaliyetleri

56.30.05 Gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kokteyl salonları, vb. yerlerde içecek sunum faaliyetleri (alkollü-alkolsüz)

11 59.14.02 Sinema filmi gösterim faaliyetleri

93.29.90 Başka yerde sınıflandırılmamış çeşitli eğlence hizmetleri (boğa güreşi, rodeo vb.)

93.19.90 Diğer spor ve eğlence amaçlı spor hizmetleri (paraşüt hizmetleri, deltakanat hizmetleri, dalgıçlık hizmetleri ve bys. diğer spor ve eğlence hizmetleri)

93.29.10 Dinlence (rekreasyon) parklarının faaliyetleri (konaklamalı olanlar ile eğlence parkları ve lunaparkların işletilmesi hariç)

93.19.03 Spor ve eğlence amaçlı sporlara ilişkin destek hizmetler (balıkçılık ve avcılık spor alanlarının işletilmesi, avcılık, balıkçılık ve dağcılık rehberliği, yarış atı ahırı ve yarış aracı garajlarının hizmetleri, spor ve eğlence hayvanlarının eğitimi, vb.)

93.29.02 Düğün, balo ve kokteyl salonlarının işletilmesi

93.29.01 Plaj alanlarının işletilmesi (bu tesislerin bütünleyici bir parçası olan soyunma odası, dolap, sandalye, kano, deniz motosikleti vb. kiralanması dahil)

49.39.08 İnsanlar veya hayvanlar tarafından çekilen taşıtlarla veya yük hayvanları ile yolcu taşımacılığı (fayton, bisiklet, vb. ile yolcu taşımacılığı)

96.04.01 Hamam, sauna, vb. yerlerin faaliyetleri

96.04.03 Zayıflama salonu, masaj salonu, solaryum vb. yerlerin işletilmesi faaliyetleri (form tutma salonlarının ve diyetisyenlerin faaliyetleri hariç)

93.13.01 Form tutma ve vücut geliştirme salonlarının faaliyetleri

93.21.01 Eğlence parkları ve lunaparkların faaliyetleri

93.11.01 Spor tesislerinin işletilmesi (futbol, hokey, paten, golf vb. sahaları, yarış pistleri, stadyumlar, yüzme havuzları, tenis kortları, bovling alanları, boks arenaları, vb. tesisler)

93.19.05 Bilardo salonlarının faaliyetleri

55.90.01 Öğrenci ve işçi yurtları, pansiyonlar ve odası kiralanan evlerde yapılan konaklama faaliyetleri (tatil amaçlı olanlar hariç)

82.19.01 Fotokopi, doküman hazırlama ve diğer uzmanlaşmış büro destek hizmetleri (doküman hazırlama, daktilo, sekreterya, fotokopi, ozalit çekimi, mektup, çoğaltma vb.) (adres derleme ve postalama hizmetleri dahil, tez yazımı hariç)

56.30.04 Bar, meyhane ve birahanelerde içecek sunum faaliyetleri (alkollü, alkolsüz)

56.30.90 Seyyar içecek satanlar ile diğer içecek sunum faaliyetleri

49.39.02 Kara yolu şehir içi ve şehirler arası havaalanı servisleri ile yolcu taşımacılığı

0 93.29.03 Oyun makinelerinin işletilmesi

56.29.01 Kantinlerin faaliyetleri (spor, fabrika, okul veya işyeri kantinleri, vb.)

47.62.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kırtasiye ürünlerinin perakende ticareti

61.90.05 İnternet kafelerin faaliyetleri

49.39.03 Şehir içi, banliyö ve kırsal alanlarda kara yolu ile personel, öğrenci, vb. grup taşımacılığı (şehir içi personel ve okul servisleri, vb.)

56.30.02 Çay ocakları, kıraathaneler, kahvehaneler, kafeler (içecek ağırlıklı hizmet veren), meyve suyu salonları ve çay bahçelerinde içecek sunum faaliyeti

ESNAFA 5 BİN TL HİBE DESTEĞİ KİMLERE, NE ZAMAN VERİLECEK 2021?

Esnaflara 5 bin TL hibe desteği Ticaret Bakanlığının belirlediği mesleklere verilecek. 25 Mayıs Salı günü itibariyle vatandaşlar E - devlet üzerinden başvuru yapacak. Başvuruların ardından ödemeler peyder pey vatandaşların hesaplarına yatırılacak.

İŞTE 5 BİN TL HİBE VERİLECEK MESLEKLER

Haber: Tayfun Altuntaş