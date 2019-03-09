5 bin TL’lik ödül sahiplerini buldu

Esas 67 Burda AVM'nin 10. yaşına özel düzenlediği "10 kişiye 5 bin TL yüklü kart hediye" kampanyasının talihlileri, belli oldu.

Esas 67 Burda AVM, 10. yıla özel Param Kart Kampanyası ile 10 şanslı ziyaretçisine 5 bin TL yüklü alışveriş kartı hediye etti. 1 Aralık 2018 - 28 Şubat 2019 tarihleri arasında gerçekleşen kampanyanın talihlileri bugün çekilen kurayla belli oldu. Çekilişe 68 bin 961 kişi katıldı. Zonguldak 1 Noter vekili Birkan Hamarat tarafından çekilen kura çekilişinde Sebahattin Gülay, Cihan Akyol, Serdar Karkan, Engin Zeren, Ferman Vurmaz, Numan Kar, Asuman Kızıldağ, Türkan Özdemir, Abdullah Baş, Demet Kahiloğulları hak kazandı.

Kaynak: İHA