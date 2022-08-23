Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) 5000 uzman erbaş alımı yapılacağını duyurdu. Asker olma hayali taşıyan adaylar, asker alımı yapılacağına dair açıklamaları merak içerisinde bekliyordu. Jandarma Genel Komutanlığının yapmış olduğu açıklama sonrası asker olmak isteyen adaylar, başvuru şartları ve detaylarıyla alakalı bilgileri araştırmaya başladı. Peki 5 bin uzman erbaş alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak 2022? 5 bin uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir, kimler başvurabilir? İşte tüm detaylar...

5 BİN UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) 5000 uzman erbaş alımı yapılacağına dair duyuru yaptığından itibaren başvurularla ilgili detaylar merak konusu oldu. Asker olmak için çalışan adaylar, başvuru yaparak hayallerini gerçekleştirmek istiyor. Peki 5 bin uzman erbaş alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

Jandarma Genel Komutanlığının duyurduğu asker alımı için başvuru sürecinin 2022 yılının Eylül ayında başlaması beklenmektedir. Henüz konuyla alakalı net bir açıklama yapılmamıştır. Başvurular başladığı zaman haberimizde yer vereceğiz.- İlk şart olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan erkeklerin başvuru yapması aranmaktadır.

5 BİN UZMAN ERBAŞ ALIMI İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR, KİMLER BAŞVURABİLİR?

- 20 yaşını dolduran adaylar, en fazla 27 yaşında olan adaylar ve tercih süresi 5 sene geçmemiş olan adaylar başvuru yapabilmektedir.

- Jandarma ya da diğer branşlara başvuru yapacak olanların en az lise mezunu olması şartı aranmaktadır.

- Aday en az ilkokul mezunu ise, KPSS şartı aranmamaktadır.

İstihdamı edileceği duyurulan 5.000 uzman erbaş kadrosunun, 3770'nün jandarma, 925'inin lojistik alt dirençli, 265'inin muhabere, 14'ünün at bakıcısı, 14'ünün bot serdümeni, 10'unun havacılık ve 3'ünün kurbağa adam kontenjanından alınacağı bildirilmiştir.

Ayrıca 20 yaş sınırının 35'e çıkarılması ve tercih süresinin 5 sene geçmemiş olması şartının da kaldırılması beklenmektedir.

Jandarma olabilmek için başvuru yapan adayların lisans mezuniyeti şartlarının da en az ilk ve ortaöğretime kadar düşürülmesi beklenmektedir.