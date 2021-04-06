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5 bin yıllık tarihi sur diplerinde hayvanlar otluyor

Diyarbakır'da çoban Mehmet Ölük, 60 hayvanını otlatacak yer bulamayınca 5 bin yıllık geçmişi olan tarihi Diyarbakır surlarının etrafında getirip otlattı. Çevredekiler durumu şaşkınlıkla izleyerek cep telefonlarıyla fotoğraf çekti.

5 bin yıllık tarihi sur diplerinde hayvanlar otluyor

Diyarbakır'da çoban Mehmet Ölük, yıllardır hayvancılıkla uğraşıyor. Ölük, 60 hayvanını otlatmak için yer bulamayınca restorasyonda olan 5 bin yıllık tarihi surların etrafındaki yeşillik olanda otlatmaya çıkarttı. Kuzu ve koyunları gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, bazı vatandaşlar da cep telefonlarına sarılıp fotoğraf çekti.

"KENTTE BU KADAR GÜZEL BİR YER YOK"

Çoban Mehmet Ölük, Suriçi'nin tarihi bir yer olduğunu bildiğini, hayvanlarını otlatacak yer bulamadığını, bu nedenle koyunlarını sur etrafına getirdiğini söyledi. Ölük, "Bölgede otlar var. Kentte bu kadar güzel bir yer yok, biz de hayvanları burada otlatıyoruz. Hayvanları tarihi yerden besliyoruz. Vatandaşlar görüyor, şaşırıyor, fotoğraf çekiyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

5 bin yıllık tarihi sur diplerinde hayvanlar otluyor

5 bin yıllık tarihi sur diplerinde hayvanlar otluyor

5 bin yıllık tarihi sur diplerinde hayvanlar otluyor

5 bin yıllık tarihi sur diplerinde hayvanlar otluyor

5 bin yıllık tarihi sur diplerinde hayvanlar otluyor

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