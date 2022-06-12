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  3. 5 büyüklüğündeki depremin ardından Vanlılar sokaklara döküldü! Eve girmeye korkuyorlar!

5 büyüklüğündeki depremin ardından Vanlılar sokaklara döküldü! Eve girmeye korkuyorlar!

Van’ın Muradiye ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar kendilerini dışarı attı

5 büyüklüğündeki depremin ardından Vanlılar sokaklara döküldü! Eve girmeye korkuyorlar!

AFAD'ın verilerine göre, merkez üssü Tuşba olan saat 21:35 sıralarında 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydetti. Van merkez başta olmak üzere birçok ilçede hissedilen deprem korkulu anlar yaşattı.

Deprem olduğu sırada evlerinde oturan vatandaşlar kendilerini dışarı attıklarını ifade ederken, deprem olduğu sırada oyun oynadığını anlatan 8 yaşındaki Havin Diker ise "Bir anda televizyonun karardığını lambaların sallandığını gördüm.

5 büyüklüğündeki depremin ardından Vanlılar sokaklara döküldü! Eve girmeye korkuyorlar!

Hemen anneme deprem oldu dedim. Annem de dışarı çıkmamızı söyledi. Biz de dışarıda bekliyoruz. İçeri girmeye korkuyorum. Çünkü deprem olursa tekrar dışarı çıkmamız gerekecek” diye konuştu.

5 büyüklüğündeki depremin ardından Vanlılar sokaklara döküldü! Eve girmeye korkuyorlar!5 büyüklüğündeki depremin ardından Vanlılar sokaklara döküldü! Eve girmeye korkuyorlar!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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