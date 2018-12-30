5 dakikada gözünüzdeki perdeyi kaldırın

Bursa Göz Merkezi Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Atilla Hacıbekiroğlu, 5-10 dakikalık damla anestezisi ile yapılan ameliyatla gözlerdeki perdeden kurtulmanın mümkün olduğunu söyledi.

Kataraktın bütün dünyada önlenebilir körlüğün başında geldiğini belirten Op. Dr. Atilla Hacıbekiroğlu, "Ancak yeni doğan çocuklarda nadiren görülmektedir. En çok 60 yaşından sonra sıklığı artmaktadır. Erken teşhis ve tedaviyle hızlı bir şekilde ciddi sonuçlar elde ediliyor. Katarakt hepimizin gözündeki doğal göz merceğinin şeffaflığını kaybetmesi sonucu göze perde inmesi olarak tanımlayabiliriz. Bu hastalık başladığı zaman hastalarda genellikle görmede bulanıklık, ışık algılarında azalma, sisli dumanlı görme, güneşten rahatsızlık duyulması gibi şikayetler ortaya çıkmaktadır. Kataraktın dünyada tek bir tedavisi vardır. Bu da cerrahi yöntemdir. En yaygın kullanılan ve altın standart haline gelmiş olan faco yöntemidir. 5 -10 dakikalık damla ile yapılan ameliyattır. Bu ameliyatta bayıltma söz konusu değildir. Hastanın şeffaflığını kaybetmiş gözü temizlenir. Gözün içerisinde suni mercek konularak hastanın tekrar sağlıklı görmesi sağlanır" dedi.

Kataraktın önlenmesi için özel bir tedavi yönteminin olmadığını belirten Hacıbekiroğlu, "Bazısı görmesinin sürekli bulanık olmasından ve giderek daha kötüleştiğinden, bazısı da iyi okuyamadığından şikayet eder. Bazı katarakt türlerinde görülen tipik bir görme şikayeti de gözün miyop hale gelmesidir. Bu hastalar, eskiye göre yakını daha iyi gördüklerini, hatta kitap- gazete okurken yakın gözlüklerine gerek duymadan çıplak gözle daha iyi gördüklerini ifade ederler. En çok uyguladığımız akıllı mercek adını verdiğimiz hem yakını hem de uzağı görmeye yarayan merceklerle hastayı sağlığına kavuşturmaktayız. Yaşlılık kataraktında kataraktın sebebini aramaya gerek yoktur. Ancak 50 yaşın altındaki kişilerde görülen kataraktlarda altta yatan bir sebep mevcuttur. Bu tür kataraktlar soya çekimle ilgili olabileceği gibi bazı metabolik bozukluklar, travmatik sebepler, göze gelen çeşitli fiziki darbeler veya kullanılan ilaçlarla bağlantılı olabilir" diye konuştu.

Kaynak: İHA