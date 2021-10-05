5 Ekim 2021 Salı ATV yayın akışı| Çakallarla Dans 4 TV'de ilk kez ATV'de! Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan ATV'nin yayın akışını sizler için derledik. Kahvaltı Haberleri ile güne başlayan ATV 'de hemen ardından yeni sezonu çok beklenen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yayınlanacak. Akşam ise yerli film Çakallarla Dans 4 ATV ekranlarında yer alacak. İşte 5 Ekim 2021 Salı ATV yayın akışı...

ATV'de 5 Ekim 2021 Salı tarihinde yayınlanacak dizi ve programlar merak ediliyor. Saat 08:00'de Kahvaltı Haberleri ile günün nabzı tutulurken ardından 14:00'te Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane ekranlarda olurken, 16.20'de Esra Erol'da programı ekranlar olacak. Akşam kuşağında ise saat 20:00'da yerli film Çakallarla Dans 4 ATV ekranlarında izleyici ile buluşacak. 5 EKİM 2021 SALI ATV YAYIN AKIŞI 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 ATV Gün Ortası 14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane 16:20 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Çakallarla Dans 4 (TV'de İlk Kez) atvyayın akışısalıBugün