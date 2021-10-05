3. kattan düşerek can veren Şebnem Köker'in ölümüne ilişkin savcılık iddianameyi hazırladı! Cinayet mi, yoksa intihar mı?Boğaziçi Üniversitesi'nde protestolar haddini aştı! Prof. Dr. Naci İnci'nin makam arabasının üzerine çıktılarDiğer İplik İşçileri Ve Sarıcıları Maaşı Ne Kadar? 2021 Diğer İplik İşçileri Ve Sarıcıları Maaşları, ve İş İlanlarıYasak Elma 114. bölüm full, tek parça izle | Yasak Elma son bölüm izleKalp Yarası 14. bölüm full, tek parça izle | Kalp Yarası son bölüm izleGalvanizli/Galvanizsiz Tel Ürünleri Üretim İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, ve İş İlanlarıWinston sigara fiyatları 2021 | Zam geldi mi? Winston sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?Fransız Katolik Kilisesi soruşturmasındaki korkunç rakam açıklandı! 70 yılda en az 216 bin çocuk istismarı tespit edildi!Trabzonspor'un deplasman karnesi çok başarılı! Karadeniz ekibinin dış sahada bileği bükülmüyor!Mehmet Ali Erbil'e ünlü fenomen Ece Ronay'dan şoke eden suçlama: Mesajlaşmalarını ifşaladı, "Beni taciz etti" dedi
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. 5 Ekim 2021 Salı Kanal D yayın akışı | Baht Oyunu yeni bölümüyle Kanal D'de

5 Ekim 2021 Salı Kanal D yayın akışı | Baht Oyunu yeni bölümüyle Kanal D'de

Ekranların en sevilen kanalları arasında olan Kanal D'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Güne Sihirli Annem dizisiyle başlayan kanal, Neler Oluyor Hayatta ile devam ediyor. Kanal D akşam ise izleyiciye ekran başında keyifli anlar yaşatan dizi Baht Oyunu ekrana geliyor. İşte 5 Ekim 2021 Salı Kanal D yayın akışı...

5 Ekim 2021 Salı Kanal D yayın akışı | Baht Oyunu yeni bölümüyle Kanal D'de

Kanal D'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için 5 Ekim 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışına haberimizde yer verdik. 12.45'da Demet Akalın'ın sunumuyla Gelinim Mutfakta programı ekranlarda olurken hemen ardından kanalın yeni günlük dizisi Kırık Hayatlar  ekrana veriliyor. Sonrasında 15.45'da Ece Üner ile Susma program yayına giriyor. Akşam ise romantik komedi konulu Baht Oyunu dizisi izleyicisiyle buluşuyor...

5 EKİM 2021 PAZARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI

07.15 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Kırık Hayatlar

12:15 Gelinim Mutfakta

15.45 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Baht Oyunu

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT