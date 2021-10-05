5 Ekim 2021 Salı Kanal D yayın akışı | Baht Oyunu yeni bölümüyle Kanal D'de
Ekranların en sevilen kanalları arasında olan Kanal D'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Güne Sihirli Annem dizisiyle başlayan kanal, Neler Oluyor Hayatta ile devam ediyor. Kanal D akşam ise izleyiciye ekran başında keyifli anlar yaşatan dizi Baht Oyunu ekrana geliyor. İşte 5 Ekim 2021 Salı Kanal D yayın akışı...
Kanal D'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için 5 Ekim 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışına haberimizde yer verdik. 12.45'da Demet Akalın'ın sunumuyla Gelinim Mutfakta programı ekranlarda olurken hemen ardından kanalın yeni günlük dizisi Kırık Hayatlar ekrana veriliyor. Sonrasında 15.45'da Ece Üner ile Susma program yayına giriyor. Akşam ise romantik komedi konulu Baht Oyunu dizisi izleyicisiyle buluşuyor...
5 EKİM 2021 PAZARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI
07.15 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Kırık Hayatlar
12:15 Gelinim Mutfakta
15.45 Ece Üner ile Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Baht Oyunu