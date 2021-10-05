5 Ekim 2021 Salı TRT 1 yayın akışı | Masumlar Apartmanı yeni bölümüyle TRT 1'de TRT 1 yayın akışı merakla araştırılıyor. Güne Kalk Gidelim ile yayına devam eden kanal, hemen ardından Benim Adım Melek'i yayınlıyor. 19.55'te İddiaların Aksine ekranlara veriliyor. Akşam ise kanalın sevilen dizisi Masumlar Apartmanı yeni bölümüyle yayınlanıyor. İşte 5 Ekim 2021 Salı TRT 1 yayın akışı...

TRT 1'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 5 Ekim 2021 Salı TRT 1 yayın akışına yer verdik. 07.35 saatlerinde Kalk Gidelim ekranlarda olurken 20.00'da kanalın sevilen dizisi "Masumlar Apartmanı" yeni bölümüyle yayınlanıyor. 5 EKİM 2021 SALI TRT 1 YAYIN AKIŞI 05:00 Tek Yürek 07:35 Kalk Gidelim 11:30 Benim Adım Melek (Altyazılı) 15:00 Gönül Dağı (Altyazılı) 19:00 Ana Haber (Canlı) 19:55 İddiaların Aksine 20:00 Masumlar Apartmanı (Altyazılı) 23:25 Gönül Dağı (Altyazılı) trttrt1yayın akışımasumlar apartmanısafiye