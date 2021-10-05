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  3. 5 Ekim 2021 Salı TV8 yayın akışı | MasterChef Türkiye yeni bölümüyle TV8'de

5 Ekim 2021 Salı TV8 yayın akışı | MasterChef Türkiye yeni bölümüyle TV8'de

TV8 yayın akışı merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde 5 Ekim 2021 Salı TV8 yayın akışına yer verdik. Güne Oynat Bakalım ile başlayan TV8 hemen ardından Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa'yı ekranlara veriyor. Akşam heyecan dolu yarışma MasterChef Türkiye ile günü kapatıyor...

5 Ekim 2021 Salı TV8 yayın akışı | MasterChef Türkiye yeni bölümüyle TV8'de

Ekranların en çok izlenen kanallarından olan TV8'de bugün ne var? Güne Oynat Bakalım ile başlarken hemen ardından 8'de Sağlık programı yayınlanıyor. Akşam MasterChef Türkiye Yeni Bölüm TV8'de izleyici karşısına geçiyor. İşte 5 Ekim 2021 Salı TV8 yayın akışı...

5 EKİM 2021 SALI TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08.30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / Canlı

11:15 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

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