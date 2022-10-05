5 Ekim 2022 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları 05.10.2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranı

Şans Topu'nda haftanın son çekilişinde talihlilerini bekliyor. Büyük ikramiye kazanmak için 5 şanslı rakamı tutturmanızın yanı sıra joker sayısı ile de ödül elde edebiliyorsunuz. 5 Ekim 2022 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları bu kapsamda merakla araştırılıyor. Büyük ödülün kime çıkacağı çekiliş sonuna göre netlik kazanacak. İşte 05.10.2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranı...

5 EKİM 2022 ÇARŞAMBA ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI | 05.10.2022 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI EKRANI

5 Ekim 2022 Çarşamba Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar henüz açıklanmadı.

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2 EKİM 2022 PAZAR ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI | 02.10.2022 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI EKRANI

2 Ekim 2022 Pazar Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar şöyle:

4- 15- 19- 22- 30 Joker: 10

28 EYLÜL 2022 ÇARŞAMBA ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI | 28.09.2022 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI EKRANI

28 Eylül 2022 Çarşamba Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar şöyle:

2- 14- 17- 18- 19 Joker: 8

25 EYLÜL 2022 PAZAR ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI | 25.09.2022 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI EKRANI

25 Eylül 2022 Pazar Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar şöyle:

34- 28- 8- 30- 3 Joker: 4