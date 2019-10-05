5 Ekim Cumartesi DHA Spor Gündemi
(ÖZEL) A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş: Arnavutluk maçını kazanırsak Fransa ile final maçı oynarız
(ÖZEL) A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş: Arnavutluk maçını kazanırsak Fransa ile final maçı oynarız
"Gideceğimiz yolda en büyük engel, Arnavutluk karşılaşması"
"Arnavutluk, herkesin beklediğinden daha farklı bir takım"
"Fransa karşılaşması şu anki konumumuzu gösterecek bir maç olacak"
SÜPER LİG
15.00 Kasımpaşa - İttifak Holding Konyaspor
17.30 Göztepe - İstikbal Mobilya Kayserispor
20.00 Gençlerbirliği - Galatasaray
TFF 1'İNCİ LİG
14.00 Giresunspor - Akhisarspor
16.30 İstanbulspor - Keçiörengücü
16.30 Eskişehirspor - Fatih Karagümrük
19.00 Balıkesirspor - Boluspor
BEŞİKTAŞ
18.00 Siyah-beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek. (Basına kapalı)
TRABZONSPOR
Bordo-mavili ekip, günü antrenman yapmadan geçirip, Çaykur Rizespor maçı için kampa girecek.
AVRUPA'DAN FUTBOL
17.00 Burnley - Everton (Cenk Tosun)
17.00 Liverpool - Leicester City (Çağlar Söyüncü)
17.00 Real Madrid - Granada (İsmail Köybaşı)
19.30 Schalke 04 - Köln (Ozan Kabak, Ahmed Kutucu)
21.45 Genoa - Milan (Hakan Çalhanoğlu)
18.30 PSG - Angers
20.45 Sparta Rotterdam - Twente (Halil Dervişoğlu)
18.00 Westerlo - Excelsior (Berke Özer)
BASKETBOL
Basketbol Süper Ligi
13.00 Tofaş - Sigortam.Net İTÜ Basket
15.15 Galatasaray Doğa Sigorta - Bahçeşehir Koleji
17.30 Darüşşafaka Tekfen - Bursaspor
GOLF
Erdoğan Demirören Golf Turnuvası devam ediyor.
Kaynak: DHA
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