5 Ekim Cumartesi DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş: Arnavutluk maçını kazanırsak Fransa ile final maçı oynarız

"Gideceğimiz yolda en büyük engel, Arnavutluk karşılaşması"

"Arnavutluk, herkesin beklediğinden daha farklı bir takım"

"Fransa karşılaşması şu anki konumumuzu gösterecek bir maç olacak"

SÜPER LİG

15.00 Kasımpaşa - İttifak Holding Konyaspor

17.30 Göztepe - İstikbal Mobilya Kayserispor

20.00 Gençlerbirliği - Galatasaray

TFF 1'İNCİ LİG

14.00 Giresunspor - Akhisarspor

16.30 İstanbulspor - Keçiörengücü

16.30 Eskişehirspor - Fatih Karagümrük

19.00 Balıkesirspor - Boluspor

BEŞİKTAŞ

18.00 Siyah-beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek. (Basına kapalı)

TRABZONSPOR

Bordo-mavili ekip, günü antrenman yapmadan geçirip, Çaykur Rizespor maçı için kampa girecek.

AVRUPA'DAN FUTBOL

17.00 Burnley - Everton (Cenk Tosun)

17.00 Liverpool - Leicester City (Çağlar Söyüncü)

17.00 Real Madrid - Granada (İsmail Köybaşı)

19.30 Schalke 04 - Köln (Ozan Kabak, Ahmed Kutucu)

21.45 Genoa - Milan (Hakan Çalhanoğlu)

18.30 PSG - Angers

20.45 Sparta Rotterdam - Twente (Halil Dervişoğlu)

18.00 Westerlo - Excelsior (Berke Özer)

BASKETBOL

Basketbol Süper Ligi

13.00 Tofaş - Sigortam.Net İTÜ Basket

15.15 Galatasaray Doğa Sigorta - Bahçeşehir Koleji

17.30 Darüşşafaka Tekfen - Bursaspor

GOLF

Erdoğan Demirören Golf Turnuvası devam ediyor.

Kaynak: DHA