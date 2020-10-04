5 Ekim Pazartesi okullar açılıyor mu? Geçtiğimiz Mart ayından beri eğitimlerine online olarak evlerinden devam eden öğrenciler ve onların velileri 5 Ekim Pazartesi okullar açılıyor mu? sorusunu araştırmaya devam ediyor. 81 ilde devam eden uzaktan eğitim sistemi hakkından Bakan Ziya Selçuk'tan gelecek açıklamaları bekleyen öğrenciler okullarına dönmek için gün sayıyor. Peki 5 Ekim Pazartesi okullar açılıyor mu? Okullar ne zaman açılıyor? Ortaokul ve liseler için okullar ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

5 EKİM PAZARTESİ OKULLAR AÇILIYOR MU?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından illere gönderilen genelgeye göre, 5 Ekim pazartesi günü Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Çok Programlı Anadolu Liseleri, Mesleki Eğitim Merkezleri, Güzel Sanatlar Liseleri ve Spor Liselerinin meslek.eba.gov.tr adresinde yayımlanan alan ve dal derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimlerine tüm sınıf seviyelerinde başlanacağı açıklandı.

Öğrencilerin okulda kalma süreleri ile ilgili olarak da açıklamalarda bulunan Selçuk, okul servislerinin de bu bağlamda ayarlanacağını dile getirdi. Selçuk açıklamada;

"Uygulama dersleri, gruplar halinde, gerekli koruyucu önlemler alınarak yapılacak. Bu nedenle kontrolü çok rahatlıkla sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin 9. Sınıflarındaki Mesleki Gelişim Atölyesi dersi dışında kalan diğer meslek dersleri meslek.eba.gov.tr adresinde yayınlanan “Çerçeve Öğretim Programları” içinde yer alan haftalık ders çizelgesindeki süresi kadar yüz yüze yapılacaktır.

Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin 10., 11. ve 12. Sınıflarında meslek.eba.gov.tr adresinde yayınlanan ders bilgi formlarındaki kazanımlara ait Başarım Ölçütlerinin “Bilgi” kısımları EBA Platformları ve canlı ders uygulamaları ile “Beceri” kısımları ise yüz yüze verilecektir. Haftalık ders çizelgelerine göre yüz yüze ve uzaktan eğitime ayrılacak ders süreleri alan zümre öğretmenlerince belirlenecektir.

Mesleki Eğitim Merkezlerinin tüm sınıf seviyelerinde; işletmelerde mesleki eğitim dersi dışında kalan tüm meslek dersleri EBA Platformları ve canlı ders uygulamaları ile verilecektir.

Bakan Selçuk, yazılı açıklamasında, mesleki ve teknik eğitimde özellikle uygulama derslerinin kritik bir önem taşıdığına dikkati çekerek öncelikle iş yeri stajları konusunda öğrencilerin taleplerinin bulunduğunu belirtti.

Selçuk, şöyle devam etti:

"İlk olarak, 28 Eylül itibarıyla işletmelerde beceri eğitimi ve stajların başlayabilmesine imkan sağladık. Şimdi de uygulama eğitimlerimizi başlatıyoruz. Bizim arzumuz, bu derslerin bir an önce başlamasıydı. Çünkü meslek lisesi demek, uygulama demektir ve uzaktan eğitimde bu pratikleri uygulamak mümkün değil. Bu konuda daha fazla gecikmeden gerekli tedbirleri alıp uygulamalı derslerimize başlıyoruz. Uygulama dersleri, gruplar halinde, gerekli koruyucu önlemler alınarak yapılacak. Bu nedenle kontrolü çok rahatlıkla sağlayacağız. Mesleki ve teknik eğitimdeki öğrencilerimizin mesajlarıyla bizden yoğun talepleri vardı, onları iş sahaları ve uygulama eğitimleriyle buluşturmanın heyecanını ve sevincini yaşıyoruz."

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Bakan Selçuk kademeli eğitimde hangi sınıfların okula başlayacağı ile ilgili şunları ifade etti;

"Okuma yazma sürecinde okuma bayramı diye bir şey var. Bu Mart'tan sonra çocuklar hazır olur. Daha sonra yıl sonuna doğru eğlenceli bir şekilde çalışma yapılır. Bu çocuklarımız işin temelini aldılar. Fakat eksik kaldıkları yerlerde bu çocuklarımızı ilk önce yüz yüze eğitime almak istiyoruz. 2. sınıfları okula almak için çalışmamız var."