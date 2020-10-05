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5 Ekim spor manşetleri | 5 Ekim spor gazetesi sayfaları

Süper Lig'in 4. haftası geride kaldı. Spor manşetlerinde bugün, oynanan son maçların analizleri ve transferin son gününde yaşanan gelişmeler yer alıyor.

5 Ekim spor manşetleri | 5 Ekim spor gazetesi sayfaları 1135