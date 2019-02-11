5 erkekle birlikte olan kadının yaşadıkları kan dondurdu

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan kayıp Feride Ercan'ın sosyal medyada kendisinden küçük erkekler ile birlikte olduğu ortaya çıktı. Şimdiye kadar belirlenen 5 erkekle ismi anılan kadın hakkındaki diğer iddialar ise kan dondurdu.

SEVGİLİLERİNDEN PARA ALMIŞ

Kırıkkale'de yaşayana Feride Ercan 20 Ocak'tan beri kayıp olduğunu söyleyen ailesi programda Feride Ercan'ın evini apar topar terk ettiğini ve nerede olduğunun bilinmediği ifade etti ve kayıp kadının bulunmasını istedi. Müge Anlı ve ekibi ise Feride Ercan'ı ararken her gün bir yeni skandal ortaya çıktı. Sosyal medyadan sürekli erkeklerle tanışıp buluşan 55 yaşındaki Feride Ercan'ın sevgililerinden biri olduğu iddia edilen evli ve 2 çocuk babası Hikmet Yalçınkaya stüdyoda canlı yayına katıldı. Diğer sevgilileri ise telefonla bağlanarak sorulara cevap veridi. Ayrıca Hikmet Beyin evli ve 2 çocuk babası olduğu ise olayı dahada vahim hala getirirken eşi ise aldatıldığını canlı yayında öğrenmiş oldu. Şu ana kadar anlatılan ve itiraf edilenlere göre 5 sevgilisi ortaya çıkan Feride Ercan'ın başka sevgililerin de olup olmadığı merak edilirken, hepsiyle görüştüğü konuştuğu ve hatta bazılarından paralar aldığı öğrenildi.

"EVİNE GELİYORDU"

Canlı yayına bağlanan kaybolan Feride hanımın bir komşusu, Hikmet beyin sık sık Feride hanımın evine geldiğini, yiyecekler ve paralar getirdiğini söyledi. Hikmet bey Feride hanıma para yardımı yaptığını kabul etti. Hikmet bey ise evine hiç gitmediğini söyledi ve bu iddiayı yalanladı. Feride Ercan'ın hesabına para gönderen Hikmet bey Feride hanımla görüşen en son kişi olması ise bütün okları üzerine çevirdi. Skandal bununla da bitmiyor. Bir başka iddia ise Feride Ercan'ın Konya'da farklı bir kişiyle de birlikteliği oldu, hatta ondan hamile kaldığı yönünde. İsminin Emre olduğu öğrenilen Konyalı adam, kendisi ile görüştüklerini fakat bunun yalnızca sanal bir ilişki olduğunu, yüz yüze yalnızca iki kez geldiklerini itiraf etti.



"RAHMİNE SERT BİR CİSİMLE VURULDU"

Kan donduran iddia ise ismini vermek istemeyen bir komşu tarafından, Feride Ercan'ın darp edildiği ve tecavüze uğradığı yönünde oldu. Evine gelen kişinin zorla Feride Ercan ile ilişkiye girmeye çalıştığı, Feride Ercan'ın karşı koymasına karşılık kendisinin rahmine sert bir cisimle vurduğu ve kanamaya sebep olduğu, vücudunda sigara yanıklarının da olduğunu ifade etti. Stüdyoda şok etkisi yaratan bu iddiaların ardından, Müge Anlı konu hakkında bir cinayet işlenmiş olabileceğinden şüphe duymaya başladığını söyledi. 55 yaşındaki kayıp bir kadın olan Feride Ercan'ın, sosyal medyadan tanıştığı ve genellikle 35 yaşındaki erkeklerle ilişki yaşadığı, en sonunda da bir sebepten kaçtığı, kaçırıldığı veya öldürüldüğü düşünülüyor. 55 yaşındaki kadının sosyal medyadan tanıştığı erkeklerle samimi olarak görüşüp konuştuğu iddiaları konuyu daha derin bir boyuta taşıyor.