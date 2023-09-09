5. Etap hobi bahçeleri için kura çekimi yapıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 5'inci etap 100 hobi bahçesi hak sahiplerinin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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5. Etap hobi bahçeleri için kura çekimi yapıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 5'inci etap 100 hobi bahçesi hak sahiplerinin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı.

Yoğun katılımın olduğu, Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar Tiyatro Salonu'nda yapılan kura çekimi törenine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Genel Sekreter Sezer Cihan, MHP Gaziantep İl Başkanı Mustafa Bozgeyik ve kuraya başvuru yapan vatandaşlar katıldı.

İçerisinde 100 hobi bahçesi, 2 tuvalet, idari bina, mescit ve 130 araç kapasiteli otoparkı bulunan 5'inci etabın ilk kuralarını Başkan Fatma Şahin çekerek hak sahibi olanlara anahtarlarını teslim etti. Törende, Alleben Göleti'nde yapılacak 6'ıncı etap hobi bahçelerinin müjdesini de veren Başkan Şahin, başvuru yapanların tamamına hobi bahçesi çıkacağını söyledi.

"Talep ettiğiniz her noktada çalışmak bizim görevimiz"

Kura çekimi öncesi yeşil alan çalışmaları, şehir ulaşımı için yeni projeler, metro gibi projeler ile ilgili sunum yapan Başkan Fatma Şahin, vatandaşların talep ve isteklerinin giderilmesi doğrultusunda büyük gayret gösterdikleri aktararak, "Ekiplerimiz karıncalar gibi bütün şartlarda çalışıyor. Bütün aileyi hafta sonu bir araya toplamak en büyük mutluluk. Bizim sevinçlerimiz paylaşınca artar, bütün acılar paylaşınca azalır. Bu yüzden mümkün olduğu kadar büyük gayret gösteriyoruz. Kent tarımı denen bir şey var artık. Artık büyük kentler insanları yoruyor. Bir dinlenme gerekiyor. Köydeki ev ekmeklerini, muhabbetlerini özlüyoruz. Buna göre hareket ederek çalışıyoruz. Gözümüzü kapatıp cenneti hayal ettiğimizde aklımıza yeşil ve su geliyor, mutlu bir aile geliyor. Talep ettiğiniz her noktada çalışmak bizim görevimiz. Burada birinize çıkmadığında üzülmeyin. Çıkana kadar hobi bahçelerimizi yapmaya devam edeceğiz. 4 ay sonra yeni kura çekimimiz olacak" dedi.

Genel Sekreter Sezer Cihan ise katılım için teşekkür ederek, "Başkan Fatma Şahin ile her toplantımızın konularından biri daha çok hobi bahçesi yapmak oluyor. Bunun için daha çok uğraşıyoruz. Yeni etabımız için başlıyoruz. Alleben Göleti tarafında da yeni bir çalışmaya başlıyoruz" diye konuştu.

5. Etap hobi bahçeleri için kura çekimi yapıldı

5. Etap hobi bahçeleri için kura çekimi yapıldı

5. Etap hobi bahçeleri için kura çekimi yapıldı

5. Etap hobi bahçeleri için kura çekimi yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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