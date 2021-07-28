5 Eylül 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
5 Eylül 2021 Pazar gününün maçları futbol gündemini takip eden sporseverler tarafından takip ediliyor. Bilgi sahibi olmak isteyen sporseverler 5 Eylül 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. İşte maç programı...
Tüm dünyada heyecanla takip edilen ve en sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları devam ediyor. Liglerin başlamasıyla birlikte heyecan hız kesmeden sürüyor. Bu maçları takip etmek isteyen sporseverler hangi maçın ne zaman olduğunu ve maç saatlerini öğrenmek istiyor. Peki 5 Eylül 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...
5 EYLÜL 2021 PAZAR BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
5 Eylül 2021 Pazar oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
11:00
Galatasaray - Farul Constanta
Hazırlık Maçı
Galatasaray Mobil App
12:00
Gamba Osaka - Cerezo Osaka
Japonya Lig Kupası
Bilyoner TV
12:00
Kashima Antlers - Nagoya
Japonya Lig Kupası
Bilyoner TV
12:00
Kawasaki Frontale - Urawa
Japonya Lig Kupası
Bilyoner TV
12:00
Tokyo - Sapporo
Japonya Lig Kupası
Bilyoner TV
12:00
Okayama - Ehime
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
12:00
Tochigi - Renofa Yamaguchi
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
12:00
Hiroshima - Vissel Kobe
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
FC Seoul - Jeonbuk
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
13:00
Omiya Ardija - Verdy
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
15:00
Çekya - Almanya
U18 Hazırlık Maçı
Çekya Futbol Federasyonu Youtube
15:30
Maastricht - SC Telstar
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
15:30
Vanspor - Adıyaman 1954
TFF 2. Lig
TRT Kürdi
16:00
Belarus - Galler
2022 Dünya Kupası Eleme
UEFA.tv, S Sport Plus, S Sport
16:00
Ruanda - Kenya
2022 Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube
16:00
PK 35 - Jippo
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV
16:00
Norrby - Vasalunds
İsveç Superettan
Bilyoner TV
16:00
Tekstilshtik - Veles Moskova
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
17:00
Burgos - Valladolid
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
17:00
Ibiza - Amorebieta
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
17:00
M.Lipetsk - Yenisey
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
17:00
Olimp Dolgoprudny - Alania Vladikavkaz
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
17:00
Orenburg - Volgograd
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
17:00
Konyaspor - Gençlerbirliği
Hazırlık Maçı
Konyaspor TV
17:45
ADO Den Haag - Eindhoven
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
18:00
Akron Togliatti - Neftekhimik
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
18:00
Fakel Voronej - Krasnodar 2
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
18:00
Kamaz - Tom Tomsk
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
18:00
Volgar Astrakhan - Kuban
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
18:30
Mariehamn - KuPS
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
19:00
İngiltere - Andorra
2022 Dünya Kupası Eleme
S Sport 2, S Sport Plus
19:00
Arnavutluk - Macaristan
2022 Dünya Kupası Eleme
S Sport Plus, S Sport
19:00
Togo - Namibya
2022 Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube
19:00
Baltika - Torpedo Moskova
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
19:00
Göztepe - Manisa FK
Hazırlık Maçı
Yayın Yok
19:15
Alcorcon - Real Zaragoza
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
19:15
Mirandes - Las Palmas
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
20:00
Karacabey Bld - Eskişehirspor
TFF 2. Lig
Es TV Eskişehir
21:00
Dordrecht - VVV Venlo
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:45
Almanya - Ermenistan
2022 Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok
21:45
Belçika - Çekya
2022 Dünya Kupası Eleme
S Sport Plus, S Sport
21:45
İspanya - Gürcistan
2022 Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok
21:45
İsviçre - İtalya
2022 Dünya Kupası Eleme
S Sport 2, S Sport Plus, CBC Sport
21:45
Kosova - Yunanistan
2022 Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok
22:00
Gabon - Mısır
2022 Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube
22:00
Ceara - Palmeiras
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
22:00
Brezilya - Arjantin
2022 Dünya Kupası Eleme
TRT Spor, Bilyoner TV
23:30
Tacoma Defiance - Phoenix Rising
ABD USL Championship
USL Championship Youtube