Tüm dünyada heyecanla takip edilen ve en sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları devam ediyor. Liglerin başlamasıyla birlikte heyecan hız kesmeden sürüyor. Bu maçları takip etmek isteyen sporseverler hangi maçın ne zaman olduğunu ve maç saatlerini öğrenmek istiyor. Peki 5 Eylül 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

5 EYLÜL 2021 PAZAR BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

5 Eylül 2021 Pazar oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

11:00

Galatasaray - Farul Constanta

Hazırlık Maçı

Galatasaray Mobil App



12:00

Gamba Osaka - Cerezo Osaka

Japonya Lig Kupası

Bilyoner TV



12:00

Kashima Antlers - Nagoya

Japonya Lig Kupası

Bilyoner TV



12:00

Kawasaki Frontale - Urawa

Japonya Lig Kupası

Bilyoner TV



12:00

Tokyo - Sapporo

Japonya Lig Kupası

Bilyoner TV



12:00

Okayama - Ehime

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



12:00

Tochigi - Renofa Yamaguchi

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

12:00

Hiroshima - Vissel Kobe

Japonya J.League

Bilyoner TV



13:00

FC Seoul - Jeonbuk

Güney Kore K-League

Bilyoner TV



13:00

Omiya Ardija - Verdy

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



15:00

Çekya - Almanya

U18 Hazırlık Maçı

Çekya Futbol Federasyonu Youtube



15:30

Maastricht - SC Telstar

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



15:30

Vanspor - Adıyaman 1954

TFF 2. Lig

TRT Kürdi



16:00

Belarus - Galler

2022 Dünya Kupası Eleme

UEFA.tv, S Sport Plus, S Sport



16:00

Ruanda - Kenya

2022 Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube



16:00

PK 35 - Jippo

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV



16:00

Norrby - Vasalunds

İsveç Superettan

Bilyoner TV



16:00

Tekstilshtik - Veles Moskova

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



17:00

Burgos - Valladolid

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



17:00

Ibiza - Amorebieta

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



17:00

M.Lipetsk - Yenisey

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



17:00

Olimp Dolgoprudny - Alania Vladikavkaz

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



17:00

Orenburg - Volgograd

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



17:00

Konyaspor - Gençlerbirliği

Hazırlık Maçı

Konyaspor TV



17:45

ADO Den Haag - Eindhoven

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



18:00

Akron Togliatti - Neftekhimik

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



18:00

Fakel Voronej - Krasnodar 2

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



18:00

Kamaz - Tom Tomsk

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



18:00

Volgar Astrakhan - Kuban

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



18:30

Mariehamn - KuPS

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



19:00

İngiltere - Andorra

2022 Dünya Kupası Eleme

S Sport 2, S Sport Plus



19:00

Arnavutluk - Macaristan

2022 Dünya Kupası Eleme

S Sport Plus, S Sport

19:00

Togo - Namibya

2022 Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube



19:00

Baltika - Torpedo Moskova

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



19:00

Göztepe - Manisa FK

Hazırlık Maçı

Yayın Yok



19:15

Alcorcon - Real Zaragoza

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



19:15

Mirandes - Las Palmas

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



20:00

Karacabey Bld - Eskişehirspor

TFF 2. Lig

Es TV Eskişehir



21:00

Dordrecht - VVV Venlo

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



21:45

Almanya - Ermenistan

2022 Dünya Kupası Eleme

Yayın Yok



21:45

Belçika - Çekya

2022 Dünya Kupası Eleme

S Sport Plus, S Sport



21:45

İspanya - Gürcistan

2022 Dünya Kupası Eleme

Yayın Yok



21:45

İsviçre - İtalya

2022 Dünya Kupası Eleme

S Sport 2, S Sport Plus, CBC Sport



21:45

Kosova - Yunanistan

2022 Dünya Kupası Eleme

Yayın Yok



22:00

Gabon - Mısır

2022 Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube



22:00

Ceara - Palmeiras

Brezilya Serie A

Bilyoner TV



22:00

Brezilya - Arjantin

2022 Dünya Kupası Eleme

TRT Spor, Bilyoner TV



23:30

Tacoma Defiance - Phoenix Rising

ABD USL Championship

USL Championship Youtube