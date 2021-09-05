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5 Eylül 2021 Pazar Kanal D yayın akışı | Savaş Gemisi Kanal D'de

Ekranların en çok izlenen kanallarından olan Kanal D'de bugün ekranda neler olacağı merak ediliyor. Konuştukça ile güne başlayan kanalda akşam Çember: Yolun Sonundaki Kız filmi izleyici karşısına çıkıyor. İşte 5 Eylül 2021 Pazar Kanal D yayın akışı...

5 Eylül 2021 Pazar Kanal D yayın akışı | Savaş Gemisi Kanal D'de

Kanal D'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Saat 08:30'da Konuştukça ekranda olurken 13:00'da Kara Murat Ölüm Emri filmi izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise Çember: Yolun Sonundaki Kız yayınlanıyor. İşte 5 Eylül 2021 Pazar Kanal D yayın akışı...

5 EYLÜL 2021 PAZAR KANAL D YAYIN AKIŞI

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Kara Murat Ölüm Emri

14:45 Baht Oyun

16:00 Yerli Dizi

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Çember: Yolun Sonundaki Kız

 

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