5 Eylül 2021 Pazar Kanal D yayın akışı | Savaş Gemisi Kanal D'de Ekranların en çok izlenen kanallarından olan Kanal D'de bugün ekranda neler olacağı merak ediliyor. Konuştukça ile güne başlayan kanalda akşam Çember: Yolun Sonundaki Kız filmi izleyici karşısına çıkıyor. İşte 5 Eylül 2021 Pazar Kanal D yayın akışı...

Kanal D'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Saat 08:30'da Konuştukça ekranda olurken 13:00'da Kara Murat Ölüm Emri filmi izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise Çember: Yolun Sonundaki Kız yayınlanıyor. İşte 5 Eylül 2021 Pazar Kanal D yayın akışı... 5 EYLÜL 2021 PAZAR KANAL D YAYIN AKIŞI 08:30 Konuştukça 09:45 Magazin D Pazar 13:00 Kara Murat Ölüm Emri 14:45 Baht Oyun 16:00 Yerli Dizi 18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu 20:00 Çember: Yolun Sonundaki Kız Kanal Dyayın akışıMagazin